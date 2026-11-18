Proexca organiza una misión comercial a MEDICA, en Düsseldorf, para impulsar la internacionalización de empresas del archipiélago vinculadas a la industria biomédica, sanitaria y de tecnología aplicada a la salud

Nueve empresas canarias participan estos días en MEDICA, la mayor feria internacional de tecnología médica y de la salud, que se celebra en Düsseldorf (Alemania) y constituye uno de los principales encuentros mundiales para los profesionales de esta industria. Proexca organiza esta misión comercial con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de negocio y facilitar la proyección internacional del tejido empresarial canario.

Una decena de empresas canarias participa en la feria MEDICA de Düsseldorf para abrir puertas a la internacionalización. Gobierno de Canarias

Una delegación con proyección internacional

Las nueve compañías comparten un mismo espacio expositivo, desde el que desarrollan una agenda de reuniones comerciales, demostraciones y encuentros profesionales. Además, participan en ponencias centradas en el futuro del sector y en posibles vías de colaboración. Alemania, Austria, Australia, Canadá y Países Bajos figuran entre los países con los que la delegación mantiene contactos prospectivos y de negocio.

La representación canaria reúne a Noctuamed, Rethink Medical, Osteobionix, Urointec (Urología Innovación Tecnología), Sparkling Tech Solutions, Bioreplica, Diagnóstica Canarias, Artis Development y Xelios Biometrics. Todas ellas aprovechan este escaparate internacional para presentar sus proyectos, compartir sus objetivos de crecimiento y avanzar en sus respectivas estrategias de internacionalización.

Un escaparate de referencia para el sector sanitario

MEDICA reúne habitualmente a unos 5.000 expositores procedentes de más de 70 países y alrededor de 80.000 visitantes profesionales. Estas cifras consolidan la feria como una cita de referencia para la industria biomédica, la salud y las tecnologías aplicadas a este ámbito.

Para las empresas canarias con vocación internacional, la dimensión de este encuentro representa una oportunidad para establecer contactos, explorar alianzas y acceder a nuevos mercados. Todo, en un entorno que concentra a algunos de los principales actores de la industria.

Acceso a mercados e inversión

La agenda de trabajo también incluye sesiones sobre las tendencias del mercado sanitario alemán, los hospitales universitarios, la regulación de la salud digital y las vías de acceso al mercado. Todas, cuestiones estratégicas para las compañías que buscan ampliar su actividad fuera de las islas.

Con esta misión comercial, Proexca y las empresas participantes persiguen impulsar la internacionalización, atraer inversores y abrir nuevos mercados para las startups, los laboratorios, los fabricantes de tecnología médica y las empresas de servicios sanitarios del archipiélago.