Proexca organiza una misión comercial a MEDICA, en Düsseldorf, para impulsar la internacionalización de empresas del archipiélago vinculadas a la industria biomédica, sanitaria y de tecnología aplicada a la salud
Nueve empresas canarias participan estos días en MEDICA, la mayor feria internacional de tecnología médica y de la salud, que se celebra en Düsseldorf (Alemania) y constituye uno de los principales encuentros mundiales para los profesionales de esta industria. Proexca organiza esta misión comercial con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de negocio y facilitar la proyección internacional del tejido empresarial canario.
Una delegación con proyección internacional
Las nueve compañías comparten un mismo espacio expositivo, desde el que desarrollan una agenda de reuniones comerciales, demostraciones y encuentros profesionales. Además, participan en ponencias centradas en el futuro del sector y en posibles vías de colaboración. Alemania, Austria, Australia, Canadá y Países Bajos figuran entre los países con los que la delegación mantiene contactos prospectivos y de negocio.
La representación canaria reúne a Noctuamed, Rethink Medical, Osteobionix, Urointec (Urología Innovación Tecnología), Sparkling Tech Solutions, Bioreplica, Diagnóstica Canarias, Artis Development y Xelios Biometrics. Todas ellas aprovechan este escaparate internacional para presentar sus proyectos, compartir sus objetivos de crecimiento y avanzar en sus respectivas estrategias de internacionalización.
Un escaparate de referencia para el sector sanitario
MEDICA reúne habitualmente a unos 5.000 expositores procedentes de más de 70 países y alrededor de 80.000 visitantes profesionales. Estas cifras consolidan la feria como una cita de referencia para la industria biomédica, la salud y las tecnologías aplicadas a este ámbito.
Para las empresas canarias con vocación internacional, la dimensión de este encuentro representa una oportunidad para establecer contactos, explorar alianzas y acceder a nuevos mercados. Todo, en un entorno que concentra a algunos de los principales actores de la industria.
Acceso a mercados e inversión
La agenda de trabajo también incluye sesiones sobre las tendencias del mercado sanitario alemán, los hospitales universitarios, la regulación de la salud digital y las vías de acceso al mercado. Todas, cuestiones estratégicas para las compañías que buscan ampliar su actividad fuera de las islas.
Con esta misión comercial, Proexca y las empresas participantes persiguen impulsar la internacionalización, atraer inversores y abrir nuevos mercados para las startups, los laboratorios, los fabricantes de tecnología médica y las empresas de servicios sanitarios del archipiélago.