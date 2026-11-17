El SUP y Jupol exigen refuerzos urgentes para la Policía Nacional, mientras que los trabajadores de Salvamento consideran insuficiente la incorporación de una nueva Guardamar. La CGT denuncia jornadas maratonianas, falta de descanso y ausencia de previsión ante el aumento de llegadas

La presión migratoria sobre El Hierro ha reavivado las críticas de los representantes sindicales de la Policía Nacional y Salvamento Marítimo, que reclaman más recursos humanos y materiales para afrontar el incremento de las llegadas de embarcaciones a la isla. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), Justicia Policial (Jupol) y la Confederación General del Trabajo (CGT) coinciden en denunciar la insuficiencia de los medios actuales y las dificultades que afrontan los profesionales que trabajan en primera línea.

RTVC

La Policía reclama refuerzos urgentes a Interior

El SUP y Jupol han exigido este lunes a la Dirección General de la Policía y al Ministerio del Interior refuerzos urgentes ante la falta de efectivos y medios materiales que, según denuncian, sufre actualmente el cuerpo en El Hierro. Jupol ha advertido en un comunicado de que los agentes «están afrontando esta situación de absoluta saturación sin los apoyos necesarios, encontrándose totalmente abandonados».

Por su parte, el SUP ha criticado la falta de garantías para los policías ante el aumento de las llegadas de personas migrantes a Canarias y ha reclamado al Ministerio «refuerzos policiales inmediatos, un mayor control fronterizo y garantías en la identificación y sus posibles regularizaciones futuras».

El sindicato recuerda que reclama estas medidas desde 2020 e insiste en la necesidad de aumentar las plantillas, dotar a los agentes de más recursos y mejorar la prevención de riesgos laborales en el archipiélago. Ambas organizaciones consideran imprescindible garantizar el control fronterizo y el cumplimiento de todos los procedimientos legales.

Imagen de archivo. Europa Press Canarias

Salvamento Marítimo considera insuficiente la nueva Guardamar

Las críticas también llegan desde Salvamento Marítimo. El delegado sindical de la CGT en el comité de empresa, Marcos Díaz, considera insuficientes los refuerzos que ha activado la compañía para responder al repunte migratorio en El Hierro, que incluyen la incorporación de una nueva embarcación Guardamar.

«Hay una dejadez total y absoluta», ha manifestado a Europa Press. Díaz reprocha a la empresa su «falta de tacto y sensibilidad» hacia una plantilla que necesita descansar después de jornadas de trabajo especialmente exigentes. Como ejemplo, señala que durante el pasado fin de semana llegaron más de veinte cayucos a la isla.

El representante sindical insiste en que «las tripulaciones necesitan descansar» y que «puedan hacer unas jornadas medianamente normales y respetar unos turnos de descanso». Por ello, reclama al Ministerio de Hacienda que libere presupuesto para contratar más trabajadores o habilitar una bolsa de voluntarios que se encuentren de vacaciones y puedan cubrir servicios extraordinarios remunerados.

El objetivo, explica, consiste en reducir la duración de los turnos y permitir que los trabajadores puedan alternar los servicios con periodos de descanso. A su juicio, la nueva Guardamar, que incorpora ocho trabajadores, no resuelve todas las necesidades. Además, advierte de que sus tripulaciones llegan desde la Península después de un desplazamiento exigente y pueden tener que incorporarse directamente a un rescate nada más llegar al archipiélago.

Jornadas maratonianas y falta de descanso

Díaz describe las condiciones de trabajo de los operarios de Salvamento en El Hierro como una sucesión continua de activaciones y servicios que apenas deja margen para recuperarse. «Llegas a tu casa, te activan, haces los servicios, luego llegas a puerto, desembarcas a todas estas personas, recargas combustible y vas a casa a intentar comer pero no te da ni tiempo a entrar, te vuelven a activar y así continuamente todos los días», relata.

El delegado sindical tampoco entiende que los 15 millones de euros aprobados para el plan de contingencia de El Hierro no incluyan más recursos para Salvamento Marítimo, mientras que sí se han producido refuerzos en otros cuerpos y fuerzas de seguridad.

La incorporación de la nueva Guardamar también genera preocupación por sus condiciones operativas. Díaz advierte de que la embarcación cuenta con un único jefe de máquinas, que debe permanecer disponible las 24 horas. Por este motivo, la organización no descarta acudir a los tribunales. «Lo denunciaremos a la inspección de trabajo y si le tienen que parar ese tipo de embarcaciones no es nuestro problema ni es culpa nuestra», afirma.

Críticas a la falta de previsión y a las condiciones laborales

El representante de la CGT también reprocha a la compañía que no realice un seguimiento de la evolución de las llegadas que permita anticiparse a los repuntes de actividad. A su juicio, algunos refuerzos llegan demasiado tarde, cuando las tripulaciones ya acumulan «30 o 40 días de campañas y jornadas maratonianas».

Díaz critica que la empresa no tenga «la deferencia de defender a los trabajadores que están en primera línea» y advierte de las consecuencias físicas y económicas que soporta la plantilla. Según denuncia, muchos profesionales «se rompen por todos lados» y renuncian incluso a solicitar una baja médica porque eso supondría una reducción del 25 % de su salario, una pérdida que muchos no pueden asumir ante sus obligaciones económicas.

Las organizaciones sindicales reclaman así más efectivos, mejores condiciones laborales y una planificación de los recursos que permita responder al aumento de la actividad sin comprometer la seguridad ni el descanso de los profesionales.

El Gobierno canario cifra en 100 millones anuales el coste de la atención migratoria

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, se ha mostrado esta mañana muy crítico con la gestión del Estado ante el nuevo repunte migratorio durante una entrevista en La Radio Canaria. Cabello ha elevado el tono de las reclamaciones al Ejecutivo central y ha recordado que la atención a esta situación supone un coste de 100 millones de euros anuales para las arcas autonómicas.