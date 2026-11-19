El presidente Bassirou Diomaye Faye reclama medidas urgentes para frenar las salidas de embarcaciones hacia Europa y pide un informe sobre la situación. La ruta atlántica suma al menos 454 muertos o desaparecidos desde principios de 2026, según la OIM

El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, ha exigido reforzar los controles en las costas del país ante el incremento de las salidas de embarcaciones con migrantes rumbo a Europa durante las últimas semanas. La Presidencia senegalesa informó de esta decisión tras la reunión del Consejo de Ministros celebrada el miércoles.

El presidente de Senegal, Diomaye Faye, durante su toma de posesión en 2024. Presidencia de Senegal

En un comunicado, el mandatario lamentó «el recrudecimiento y la intensificación de las salidas de migrantes hacia Europa». También defendió la necesidad de adoptar medidas inmediatas. Esa situación, según señaló, «exige reforzar los controles desde nuestras costas e implementar medidas gubernamentales rápidas que permitan neutralizar y frenar esta lacra».

Un informe sobre las causas y las posibles soluciones

Faye encargó al ministro del Interior, Mouhamadou Makhtar Cissé, la elaboración de un informe detallado sobre los problemas y las soluciones para combatir la migración irregular. El documento deberá recoger las medidas concertadas y adaptadas al fenómeno. Igualmente, evaluar la estrategia y las actuaciones desarrolladas por el Comité Interministerial de Lucha contra la Migración Irregular.

El presidente también vinculó el incremento de las salidas con la necesidad de impulsar las oportunidades económicas dentro del país. En este sentido, afirmó que «La aceleración y la complejidad de la migración irregular demuestran la urgencia de que el Gobierno acentúe la importante recuperación de los sectores agrícola y pesquero».

Además, reclamó una aplicación más eficaz de las políticas públicas dirigidas a la juventud, la educación, la formación profesional, el empleo y el emprendimiento juvenil, así como al empoderamiento económico de las mujeres.

Más de 3.100 personas rescatadas en dos semanas

Senegal constituye uno de los principales países de origen y tránsito de las personas que intentan llegar de manera irregular a Canarias a través de la ruta atlántica. Una travesía considerada una de las más peligrosas del mundo. El flujo de embarcaciones hacia el archipiélago ha aumentado notablemente durante las últimas semanas.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 454 personas han perdido la vida o permanecen desaparecidas en esta ruta desde principios de 2026.

Uno de los episodios más destacados tuvo lugar el pasado sábado, cuando 1.580 migrantes llegaron a Canarias. La inmensa mayoría, a El Hierro, a bordo de quince cayucos. La jornada registró el mayor número de rescates en un solo día en los 32 años de historia de la ruta atlántica.

Por su parte, la Armada senegalesa rescató a más de 3.100 personas que intentaban migrar irregularmente durante las dos últimas semanas. Según medios locales, las salidas continúan sin mostrar signos de disminuir.

España pide reforzar la cooperación con Senegal

El incremento de las llegadas también ha motivado nuevas gestiones diplomáticas por parte del Gobierno español. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instó el pasado día 6 a Senegal a «reforzar la gestión migratoria» ante el repunte de llegadas a Canarias y reclamó una «solución conjunta» frente a una «compleja situación».

Grande-Marlaska trasladó este mensaje en Dakar a su homólogo senegalés durante una visita destinada a reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad y combatir a las mafias que operan en la ruta migratoria hacia Canarias.