El hospital de campaña pretende aliviar la presión sobre los profesionales del Servicio Canario de la Salud y garantizar la asistencia a los migrantes

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Gobierno de Canarias comenzará a instalar este miércoles un hospital de campaña en el Polideportivo de San Andrés, cerca del CATE, para reforzar la atención sanitaria ante la emergencia migratoria que atraviesa la isla de El Hierro. El Gobierno autonómico activará este dispositivo para aliviar la presión sobre los profesionales del Servicio Canario de la Salud. Asimismo, pretende garantizar la asistencia a las personas migrantes sin comprometer la atención habitual a la población herreña.

La decisión coincide con un acuerdo económico alcanzado a última hora con el Gobierno de España, después de que la segunda Comisión Interministerial de Inmigración celebrada en La Moncloa concluyera sin avances significativos en las principales demandas planteadas por Canarias.

CATE de San Andrés, El Hierro. Imagen RTVC / Eduardo Pulido (archivo)

La puesta en marcha del hospital de campaña busca dar respuesta a esta presión asistencial en una isla que lleva más de tres años soportando una intensa actividad migratoria. Durante noviembre se ha registrado un nuevo repunte de llegadas. Según los últimos datos de la Policía Canaria, entre el 1 y el 17 de noviembre han alcanzado las costas del archipiélago aproximadamente 12.181 personas migrantes. Las embarcaciones que han arribado a las costas canarias ascienden a 120, de las que 99 arribaron a El Hierro. La cifra de personas llegadas multiplica por más de nueve la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando fueron 1.278.

Declaraciones: Fernando Clavijo, presidente de Canarias

En los últimos dos días ha parado el flujo constante de llegada de cayucos. Este martes y miércoles han salido de El Hierro unas 1.000 personas. Este miércoles por la mañana se derivaron 500 migrantes, entre ellos, 40 menores.

Declaraciones: Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial

Menores no acompañados

En los cayucos que llegan a las islas, no solo hay adultos, también menores de edad que pasan a estar tutelados por el Gobierno canario. Ahora mismo hay 3.313 menores migrantes no acompañados que dependen del Ejecutivo canario.

Esto supone cuatro veces más de lo que Canarias puede acoger, que son 782 plazas.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Senegal intercepta a más de 1.400 migrantes

La Armada de Senegal ha anunciado este miércoles el rescate de más de 1.400 migrantes en varias embarcaciones localizadas durante los últimos dos días frente a sus costas, al tiempo que las autoridades han afirmado que también han impedido que alrededor de 150 llegaran a subirse a barcas para intentar acometer la travesía en el océano Atlántico, que tiene a Canarias como principal punto de destino.

Así, ha señalado en un mensaje publicado a través de redes sociales que sus efectivos han rescatado entre el 16 y el 17 de noviembre a 1.424 migrantes a bordo de nueva embarcaciones, quienes «han sido puestos a disposición de las autoridades competentes», antes de agregar que también «impidió la salida de 104 migrantes desde las costas de Saint Louis», una localidad situada cerca de la frontera con Mauritania.