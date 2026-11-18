Migratlantes V analizará los retos migratorios y la visión de los jóvenes en un congreso inaugurado por Fernando Clavijo el próximo miércoles en Casa África

Esta jornada tiene lugar en un contexto de elevada presión migratoria, especialmente en la isla de El Hierro, tras un repunte en el número de llegadas que se ha producido desde el pasado mes de octubre. Solo en los primeros 10 días de noviembre han arribado en torno a 7.500 personas y más de 1.100 menores han llegado solos en los últimos meses a las costas de las islas.

RTVC

Esta situación ha llevado Fernando Clavijo a mantener una reunión con el Gobierno de España para analizar la situación y exigir respuesta a las necesidades humanas y materia-les para atender la emergencia.

En el encuentro celebrado el pasado martes entre el Gobierno de Canarias y los siete ministros concernidos por la crisis migratoria, el presidente expuso una vez más la tensión que registran los servicios públicos del archipiélago y la «soledad» de la comunidad autónoma para afrontar este nuevo repunte.

Ante este escenario, el presidente ha obtenido el compromiso del Estado para reforzar el sistema sanitario en El Hierro, agilizar las derivaciones para evitar que el archipiélago se convierta en un centro de retención gigante y mantener reuniones periódicas que permitan coordinar la respuesta a este reto. Además, Madrid se ha comprometido a establecer medidas compensatorias para la población herreña.

Jóvenes, redes sociales y percepción de la migración

Desde esa realidad, la V edición de Migratlantes, organizada por Islas Responsables Lab (IRLab) del Gobierno de Canarias, tiene como objetivo abrir un espacio de reflexión interdisciplinar entre académicos, organizaciones sociales, migrantes, responsables políticos, medios de comunicación y, este año, con especial presencia de personas jóvenes.

El uso de las redes ha transformado la manera en la que se construyen y difunden las percepciones sobre las migraciones. Los mensajes simplificados, las imágenes descontextualizadas, la desinformación y los contenidos que apelan al miedo o a la emoción compiten diariamente con los datos, el conocimiento científico y la experiencia directa.

V edición de Migratlantes. Gobierno de Canarias

Programa

El congreso de Migratlantes 2026 se inicia con una ponencia de Rut Bermejo, investigadora senior del Real Instituto Elcano y profesora en la Universidad Rey Juan Carlos, en cuya intervención se preguntará: ¿Está cambiando nuestra percepción de las migraciones?

Posteriormente, la directora ejecutiva del Instituto Español de Análisis Migratorio (IEAM), Beatriz de León Cobo, presentará los resultados del estudio Jóvenes y migraciones en Canarias: percepciones, preocupaciones y nuevos relatos.

Una mesa redonda moderada por el periodista de la Cadena SER Nicolás Castellano abordará la conversación en torno a Generación Frontera: jóvenes e inmigración. La docente Sabina Civila y la investigadora de Instrategies Silvia Caraballo analizarán por qué determinados discursos restrictivos sobre migración están encontrando espacio entre algunos sectores jóvenes.

En una segunda mesa, los periodistas Nicolás Castellano y José Naranjo debatirán con el delegado de EFE en Canarias, José María Rodríguez, sobre la labor de los medios de co-municación y cómo contar las migraciones “cuando todo es ruido”.

La jornada concluirá con una conversación protagonizada por jóvenes en la que reflexionarán sobre, ¿Cómo queremos hablar de migraciones?

Proyección

Previo a esta jornada de Migratlantes, el Museo Elder acoge el martes 17 de noviembre la proyección de la película Mariposas Negras, premio Goya a la mejor película de animación, del director David Baute. Tras el visionado de la cinta, tendrá lugar una intervención por parte de alumnos de distintos centros educativos.