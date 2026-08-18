InicioNoticias

Detenidos por vender droga a turistas en Las Verónicas, Tenerife

RTVC / Europa PRESS
Añade a RTVC en Google

Dos detenidos en la zona de ocio de Las Verónicas, en el municipio de Arona, en el sur de Tenerife, por un presunto delito de tráfico de sustancias estupefacientes

Detenidas dos personas por ocultar y vender droga a turistas en la zona de ocio de Las Verónicas, en Arona (Tenerife). Imagen Policía Nacional/Europa Press

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas por el presunto delito de tráfico de sustancias estupefacientes en la zona de ocio de Las Verónicas, en Arona, Tenerife.

Los hechos ocurrieron tras los agentes interceptar varios pases de sustancias estupefacientes a turistas en la zona. Al parecer, los compradores le daban el dinero a la persona que realizaba la entrega y este, tras recibirlo, acudía a una jardinera cercana para recoger un envoltorio de plástico y dárselo, abandonando el lugar de inmediato, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota.

Tras comprobar que se estaban realizando estos pases, los agentes lograron interceptar a las personas que realizaban la compra, incautando diversas sustancias. Asimismo, realizaron varias inspecciones en la zona de jardineras donde se localizaron 36 dosis de marihuana y 3 de cocaína.

Finalmente, se identificaron a dos personas que se encontraban en el lugar y que facilitaban la sustancia hallada a las personas que acudían al mismo. Los detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

El alquiler en las capitales canarias supera lo recomendable

Las islas reciben 9,2 millones de pasajeros internacionales hasta julio, un 0,7% menos que en 2025

El Imserso retoma para la temporada 2026-2027, con casi 900.000 plazas para viajar

Venezuela registra un nuevo terremoto de magnitud superior a 4 en La Guaira

El Gobierno se plantea ampliar a 4.000 las 1.500 plazas de acogida temporal en Ceuta

Asaltan una joyería de Vecindario, Gran Canaria, en plena tarde y escapan en un vehículo

NOTICIAS RELACIONADAS