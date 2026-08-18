Detenidos por vender droga a turistas en Las Verónicas, Tenerife

Dos detenidos en la zona de ocio de Las Verónicas, en el municipio de Arona, en el sur de Tenerife, por un presunto delito de tráfico de sustancias estupefacientes

Detenidas dos personas por ocultar y vender droga a turistas en la zona de ocio de Las Verónicas, en Arona (Tenerife). Imagen Policía Nacional/Europa Press

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas por el presunto delito de tráfico de sustancias estupefacientes en la zona de ocio de Las Verónicas, en Arona, Tenerife.

Los hechos ocurrieron tras los agentes interceptar varios pases de sustancias estupefacientes a turistas en la zona. Al parecer, los compradores le daban el dinero a la persona que realizaba la entrega y este, tras recibirlo, acudía a una jardinera cercana para recoger un envoltorio de plástico y dárselo, abandonando el lugar de inmediato, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota.

Tras comprobar que se estaban realizando estos pases, los agentes lograron interceptar a las personas que realizaban la compra, incautando diversas sustancias. Asimismo, realizaron varias inspecciones en la zona de jardineras donde se localizaron 36 dosis de marihuana y 3 de cocaína.

Finalmente, se identificaron a dos personas que se encontraban en el lugar y que facilitaban la sustancia hallada a las personas que acudían al mismo. Los detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial.