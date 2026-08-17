Más de 5.000 viajeros procedentes de Italia se identifican en aeropuertos españoles desde el pasado 8 de agosto en los controles fronterizos

Los controles fronterizos a viajeros de Italia afectan ya a más de 5.000 personas. Europa Press

Hasta las 13:00 horas de este lunes, el Ministerio del Interior había solicitado la documentación a 5.080 personas procedentes de Italia. En total, se han controlado 462 vuelos con la participación de 725 agentes.

Desde el domingo, 434 pasajeros superaron este trámite, de los cuales 191 llegaron en cinco aviones al Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas. Otros 118 se identificaron en seis vuelos procedentes de Italia en El Prat, Barcelona.

En Canarias, los controles han afectado a 19 pasajeros de siete vuelos en Tenerife Sur. Cuatro personas de un mismo avión en Lanzarote y tres pasajeros de dos vuelos en Gran Canaria. En Fuerteventura no se registraron identificaciones al no constar vuelos afectados.

Los controles estarán activos hasta septiembre

El restablecimiento temporal de los controles fronterizos en aeropuertos y puertos con conexiones directas entre España e Italia entró en vigor el pasado 8 de agosto.

El Gobierno ha establecido estos controles hasta el próximo 7 de septiembre, a la espera de que Italia retire la suspensión del espacio Schengen a España adoptada tras la crisis migratoria de Ceuta del pasado 30 de julio.