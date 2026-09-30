La película doméstica en 28mm más antigua de Canarias se exhibe en el Festival de Cine Mudo de Italia

Filmoteca Canaria lleva la histórica cinta ‘Familia Navarro Nieto en la playa de Las Canteras’ al prestigioso evento Le Giornate del Cinema Muto de Pordenone, donde formará parte de la mayor retrospectiva internacional sobre los orígenes del cine español

En el año 2009, Filmoteca Canaria recibió como depósito una cinta casera filmada en Pathé Kok (28 mm) que registraba las imágenes de una familia en la playa de Las Canteras durante 1915. La cedió Miguel Curbelo Navarro, el nieto de uno de los niños que aparecen jugando en el filme, y automáticamente pasó a convertirse en una de las pocas películas caseras de esos años que se conservan en España.

La cinta, que desde entonces se conoce como ‘Familia Navarro Nieto en la playa de Las Canteras’, ahora se podrá ver en uno de los festivales de referencia dedicado al cine mudo, Le Giornate del Cinema Muto de Pordenone (Italia), que celebra durante el mes de octubre su 45ª edición. La exhibición formará parte de la primera retrospectiva monográfica internacional dedicada a los orígenes del cine en España (1896-1919), impulsada en colaboración con diversas filmotecas, archivos e instituciones patrimoniales.

Entre los días 5 y 8 de octubre, coincidiendo estratégicamente con la celebración del Día del Cine Español (el 6 de octubre), se presentarán en el festival un total de 63 obras cinematográficas, entre las que se encuentra la cinta canaria. A través de vistas, actualidades, ficciones y publicidad pionera, el público internacional tendrá la oportunidad de descubrir la evolución del medio en España, desde la llegada del cinematógrafo de la mano de operadores extranjeros hasta las primeras iniciativas de producción nacional.

Unión de filmotecas, archivos e instituciones

La presencia de ‘Familia Navarro Nieto en la playa de Las Canteras’ y del resto de cintas seleccionadas para el festival italiano es un hito excepcional para el patrimonio cinematográfico de España. Lo han realizado gracias a la intensa labor de colaboración en torno a la preservación, investigación y restauración de archivos.

Filmoteca Canaria ha trabajado junto a numerosas instituciones para que la cinta esté presente en esta retrospectiva. Entre ellas se encuentra Filmoteca Valenciana, Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca, Filmoteca de Zaragoza, Filmoteca de Galicia, Nafarroako Filmoteka/Filmoteca de Navarra, Filmoteca de Andalucía, Euskadiko Filmategia/Filmoteca Vasca, Museu del Cinema de Girona-Col·lecció Tomàs Mallol, Biblioteca de Catalunya, Filmoteca de Catalunya y Filmoteca Española.

La película doméstica en 28mm más antigua de Canarias se exhibe en el Festival de Cine Mudo de Italia

Asimismo, el proyecto ha contado además con la colaboración internacional del Institut Lumière, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, la Cinémathèque française, el British Film Institute y Centre National de la Cinématographie et de l’image animée, el apoyo del Instituto Cervantes de Milán, así como del Proyecto de Investigación Spain on Stage: Dance and the Imagination of National Identity (del Instituto de Historia del CSIC).

La película doméstica en 28mm más antigua de Canarias se exhibe en el Festival de Cine Mudo de Italia

Parte de los materiales exhibidos en el evento se incorporarán, a partir de octubre y con motivo de la celebración del Día del Cine Español, a PLATFO, la plataforma pública y gratuita del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) para la difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual español, facilitando así su acceso a nuevos públicos.