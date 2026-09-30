La ciudad de Pamplona coge el relevo a Barcelona, donde se celebraron el año pasado, y prometen ser «los Goya de Navarra», como ha señalado Méndez-Leite

La ciudad de Pamplona acogerá la gala de los Premios Goya 2027, la edición número 41, que se celebrará el próximo 6 de febrero en el Navarra Arena, según ha anunciado este miércoles el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite. Méndez-Leite ha hecho el anuncio en la sede de la institución, acompañado de la presidenta de Navarra, María Chivite.

Pamplona acogerá la gala de los Premios Goya 2027, la edición número 41, el 6 de febrero del año que viene según ha anunciado el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite (2d), acompañado de la presidenta de Navarra María Chivite (2i), este miércoles en Madrid.-EFE/ Rodrigo Jiménez

«Los Goya de Navarra»

Pamplona tomará el relevo a Barcelona, donde se celebró la última edición de los premios más importantes del cine español el pasado 28 de febrero.

«Estos van a ser los Goya de Navarra», ha señalado Méndez-Leite, quien también ha informado de que la lectura de nominados tendrá lugar el próximo 15 de diciembre y el día 11 de enero será la tradicional fiesta de nominados previa a los Goya.

El presidente de la Academia, que ha empezado el acto con unas palabras de recuerdo para el cineasta y escritor Gonzalo Suárez, fallecido este martes, ha vinculado a Navarra con la historia del cine español, ya que ha acogido rodajes como ‘Tasio’ o ‘Secretos del corazón’, de Montxo Armendáriz, ‘Las Brujas de Zugarramurdi’ de Álex de la Iglesia, ‘8 apellidos vascos’ de Emilio Martínez Lázaro o la adaptación de la trilogía de Baztán.

También proceden de Navarra, ha recordado, numeroso profesionales como Alfredo Landa, Najwa Nimri, Itxaso Arana, Fernando González Molina, Elena Taberna, Félix Viscarret o Andrea Jaurrieta.

Trabajo conjunto

«Trabajamos conjuntamente para hacer la mejor de las galas posibles», ha subrayado el presidente de la Academia y ha recordado que, además de la gala, habrá muchas actividades paralelas, exposiciones, encuentros con profesionales, proyecciones, etc.

Chivite ha destacado que es «un honor y una responsabilidad» acoger los Goya. «Cuando el cine viaja y se descentraliza, amplía su público y nos permite reconocernos, es una forma de cohesionar país», ha asegurado.

«El cine entretiene, pero también ensancha la imaginación, y despierta el pensamiento crítico«, ha señalado Chivite y ha recordado que Navarra se está posicionando como un referente para el cine y los rodajes nacionales e internacionales, con la ayuda de su sistema de incentivos fiscales, por el que piensan seguir apostando porque «han demostrado que generan economía y empleo».

Desde el año 2019 los Goya han adquirido un carácter itinerante y se celebran cada año en una ciudad distinta de Madrid. Han pasado también por Sevilla (2019 y 2023), Málaga (2020 y 2021), Valencia (2022), Valladolid (2024) y Granada (2025).