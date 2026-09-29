El cineasta tinerfeño, Juan Carlos Fresnadillo, recogerá el máximo galardón del festival el 17 de octubre, con Carlos Latre como maestro de ceremonias

Juan Carlos Fresnadillo recibirá la Guayarmina de Honor del FIC Gáldar. MPG EVENTS

El director, guionista y productor tinerfeño Juan Carlos Fresnadillo recibirá el próximo 17 de octubre la Guayarmina de Honor del Festival Internacional de Cine de Gáldar.

El cineasta recogerá el máximo reconocimiento del certamen durante la gala de clausura de la XIV edición, que contará con el humorista, actor de doblaje y formador Carlos Latre como maestro de ceremonias.

Fresnadillo inició su trayectoria con el cortometraje ‘Esposados’, nominado al Óscar al Mejor Cortometraje de Ficción, y posteriormente debutó en el largometraje con ‘Intacto’, por el que obtuvo el Goya a la Mejor Dirección Novel.

El Cine de Gáldar se celebrará del 10 al 17 de octubre

Su carrera internacional incluye títulos como ‘28 semanas después’ e ‘Intruders’, además de ‘Damsel’, producción de Netflix protagonizada por Millie Bobby Brown y estrenada en 2024.

El Festival Internacional de Cine de Gáldar se celebrará del 10 al 17 de octubre y estrenará este año su condición de festival calificador de los Premios Fugaz, que se suma a su reconocimiento como preseleccionador de los Goya.

El certamen está organizado por el Ayuntamiento de Gáldar, con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria y el patrocinio de la Universidad Fernando Pessoa Canarias.