El afortunado ganador de la Bonoloto se lleva más de dos millones en Madrid y uno de los premios de segunda catagoría se va para Adeje, en Tenerife
En el sorteo de Bonoloto celebrado este lunes día 28 de septiembre ha aparecido un boleto acertante de primera categoría (6 aciertos), al que le ha correspondido un premio de 2.025.965,95 euros, vendido en Madrid, según información de Loterías del Estado.
El boleto acertante lo validó en la administración de loterías número 146 de Madrid, situada en la calle Bravo Murillo, 199.
De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen tres boletos acertantes a los que les corresponen 51.437,40 euros a cada ganador. Los han validado en el despacho receptor número 48.410 de Logroño, en el número 51.335 de Málaga y en la administración de loterías número 3 de Adeje Casco-Adeje (Santa Cruz de Tenerife).
Combinación ganadora: 31 21 29 12 25 10
Complementario: 11
Reintegro: 2