Las condiciones meteorológicas adversas han afectado este jueves a las operaciones de ambos aeropuertos canarios
Las condiciones meteorológicas adversas registradas este jueves en el entorno de los aeropuertos de Tenerife Norte y La Palma han provocado desvíos y cancelaciones de vuelos. Según ha informado Aena, siete vuelos han tenido que ser desviados y se han producido siete cancelaciones en La Palma.
Desvíos en Tenerife Norte
En el Aeropuerto de Tenerife Norte se han desviado varios vuelos debido a las condiciones meteorológicas. Uno procedente de Málaga fue desviado a Gran Canaria, mientras que dos vuelos procedentes de Lanzarote y otro de A Coruña tuvieron que ser desviados a Tenerife Sur.
Otro vuelo procedente de Gran Canaria retornó a su aeropuerto de origen, mientras que un vuelo procedente de Madrid también fue desviado a Tenerife Sur.
Incidencias en La Palma
La situación meteorológica también afectó a las operaciones del Aeropuerto de La Palma. Dos vuelos, uno procedente de Tenerife Norte y otro de Gran Canaria, regresaron a sus respectivos aeropuertos de origen, mientras que un vuelo procedente de Madrid fue finalmente desviado a Tenerife Norte. A lo largo de la tarde, además, un vuelo con origen en Tenerife Norte y destino a La Palma fue desviado finalmente a Tenerife Sur.
Las condiciones meteorológicas provocaron asimismo siete cancelaciones en La Palma. Cinco de ellas correspondientes a vuelos con origen en Tenerife Norte y las otras dos a conexiones procedentes de Gran Canaria.