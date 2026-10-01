Las condiciones meteorológicas adversas han afectado este jueves a las operaciones de ambos aeropuertos canarios

Las condiciones meteorológicas adversas registradas este jueves en el entorno de los aeropuertos de Tenerife Norte y La Palma han provocado desvíos y cancelaciones de vuelos. Según ha informado Aena, siete vuelos han tenido que ser desviados y se han producido siete cancelaciones en La Palma.

Imagen de archivo del Aeropuerto de Tenerife Norte. Europa Press

Desvíos en Tenerife Norte

En el Aeropuerto de Tenerife Norte se han desviado varios vuelos debido a las condiciones meteorológicas. Uno procedente de Málaga fue desviado a Gran Canaria, mientras que dos vuelos procedentes de Lanzarote y otro de A Coruña tuvieron que ser desviados a Tenerife Sur.

Otro vuelo procedente de Gran Canaria retornó a su aeropuerto de origen, mientras que un vuelo procedente de Madrid también fue desviado a Tenerife Sur.

Incidencias en La Palma

La situación meteorológica también afectó a las operaciones del Aeropuerto de La Palma. Dos vuelos, uno procedente de Tenerife Norte y otro de Gran Canaria, regresaron a sus respectivos aeropuertos de origen, mientras que un vuelo procedente de Madrid fue finalmente desviado a Tenerife Norte. A lo largo de la tarde, además, un vuelo con origen en Tenerife Norte y destino a La Palma fue desviado finalmente a Tenerife Sur.

Las condiciones meteorológicas provocaron asimismo siete cancelaciones en La Palma. Cinco de ellas correspondientes a vuelos con origen en Tenerife Norte y las otras dos a conexiones procedentes de Gran Canaria.