El problema técnico registrado en el centro de Prestwick, en Escocia, ya está solucionado, aunque se esperan más retrasos y cancelaciones durante la jornada

Decenas de vuelos fueron cancelados este lunes en Reino Unido después de que un problema técnico en el sistema de control aéreo provocara restricciones y retrasos en varios aeropuertos del país. Aunque la incidencia ya está solucionada, las autoridades han advertido de que las alteraciones podrían continuar mientras las operaciones recuperan la normalidad.

Decenas de vuelos cancelados en Reino Unido tras un fallo en el control aéreo

Según datos de la compañía de análisis de aviación Cirium, hasta las 11.20 horas habían sido cancelados o no habían llegado a operar 35 vuelos con salida desde Reino Unido. Además, de los 3.048 vuelos previstos con destino a aeropuertos británicos, 37 habían sido cancelados o no habían despegado.

Cirium señala que, si estas cifras correspondieran al cierre de la jornada, el nivel de cancelaciones estaría próximo a lo habitual, en torno al 1 %. Sin embargo, al haberse registrado a primera hora del día, la compañía prevé que el funcionamiento operativo pueda deteriorarse rápidamente a medida que avance la jornada.

Incidencia técnica

El origen de los problemas se encuentra en una incidencia técnica registrada durante la mañana en el centro de National Air Traffic Services (Nats) en Prestwick, Escocia. Según explicó el organismo, se produjo un problema de conectividad en una parte de la red de sus sistemas específica de las operaciones en Escocia.

Como medida de seguridad, se aplicaron regulaciones al tráfico aéreo para controlar la demanda mientras los técnicos investigaban la incidencia. Nats confirmó posteriormente que el problema había sido solucionado y que trabajaba con los aeropuertos para levantar las restricciones al tráfico aéreo lo antes posible.

Continúan las incidencias

A pesar de ello, varios aeropuertos británicos continúan registrando incidencias. Glasgow y Aberdeen han comunicado retrasos en llegadas y salidas, especialmente en Glasgow, y prevén nuevas alteraciones. Manchester también ha informado de demoras y ha recomendado a los pasajeros consultar con sus aerolíneas antes de desplazarse.

El aeropuerto de Newcastle registra igualmente algunos retrasos, mientras que Liverpool ha pedido a los viajeros que contacten con sus compañías aéreas. Bristol ha comunicado retrasos y cancelaciones similares a los de otros aeropuertos del país.

Por su parte, London City ha informado de algunas alteraciones y mantiene contacto con Nats, mientras que Belfast City ha advertido de que habrá problemas tanto en las llegadas como en las salidas.

Retrasos durante toda la jornada

La secretaria de Transportes, Heidi Alexander, ha advertido de que los retrasos podrían continuar mientras el sistema recupera su funcionamiento normal.

Nats ha precisado que la incidencia de este lunes no está relacionada con el fallo registrado a principios de este mismo mes, cuando un defecto de software provocó que el sistema generara datos corruptos. Aquel problema causó la cancelación de 2.000 vuelos en los principales aeropuertos británicos y afectó a cientos de miles de pasajeros.

Compensación

Tras aquel episodio, la organización Airlines UK reclamó una compensación inmediata por los costes ocasionados y también surgieron peticiones para que el consejero delegado de Nats, Martin Rolfe, dimitiera. Rolfe aseguró la pasada semana que no abandonaría su puesto y calificó el defecto de software como un problema «muy, muy extraño».

Alexander calificó entonces las alteraciones generalizadas como «completamente inaceptables».

Los sistemas de Nats ya habían sufrido otras incidencias en los últimos años. En 2023, un fallo informático durante el fin de semana festivo de agosto afectó a 700.000 pasajeros, mientras que en 2025 se produjo otra interrupción de menor alcance que provocó 150 cancelaciones.