Reino Unido aumenta sus relaciones diplomáticas con Venezuela

«Este momento exige un compromiso pragmático para impulsar una transición creíble y fomentar avances en materia de reformas», dice Londres en referencia a Venezuela

El Gobierno de Reino Unido, liderado por el primer ministro Andy Burnham, ha anunciado este martes que elevará el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela para contribuir al «restablecimiento de la democracia» en el país latinoamericano.

El secretario de Estado británico para las Américas, Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Chris Elmore – Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press

Colaboración con Delcy Rodríguez

«Profundizaremos nuestra colaboración con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y con su Gobierno, en consonancia con las prioridades de Reino Unido. Como parte de este enfoque, Reino Unido y Venezuela han acordado elevar su representación diplomática a nivel de embajadores», ha indicado en un escrito enviado al Parlamento el secretario para las Américas, Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos británico, Chris Elmore.

Elmore ha explicado que «los acontecimientos registrados en Venezuela desde el 3 de enero han creado una valiosa oportunidad para que la comunidad internacional contribuya al restablecimiento de la democracia» en el país latinoamericano.

«Reino Unido considera que este momento exige un compromiso pragmático para impulsar una transición creíble y fomentar avances adicionales en materia de reformas. Acogemos con satisfacción las conversaciones políticas, lideradas desde Venezuela, entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, así como los progresos que este proceso ha permitido alcanzar hasta la fecha», ha precisado.

Asimismo, ha defendido que la mejora de las relaciones bilaterales permitirá a Londres desempeñar «un papel constructivo en apoyo de una transición democrática«. «Nos permitirá defender de manera más eficaz el respeto de los Derechos Humanos y contribuir a la recuperación y reconstrucción del país tras los devastadores terremotos del 24 de junio», ha indicado.

Promover sus intereses empresariales en Venezuela

De igual forma, ha asegurado que fortalecerá la capacidad de Reino Unido «para prestar apoyo a los ciudadanos británicos y promover los intereses de las empresas de Reino Unido en Venezuela«, así como «contribuir positivamente a la estabilidad regional y a la seguridad» de sus Territorios de Ultramar en la región del Caribe.

«Esta decisión forma parte de un proceso más amplio de reacercamiento internacional hacia Venezuela en el que socios clave e instituciones multilaterales también están restableciendo o fortaleciendo sus relaciones con el país», ha subrayado.

Elmore ha incidido en que la medida «se fundamenta en el entendimiento compartido de que una relación basada tanto en la cooperación como en el diálogo franco y respetuoso ofrece las mejores posibilidades de acompañar avances positivos sobre el terreno».

Andrew Soper fue el último diplomático en ejercer el cargo formal de embajador hasta 2021. En un contexto de tensiones políticas por el reconocimiento del opositor Juan Guaidó como presidente encargado en 2019, Londres optó por no nombrar a un nuevo embajador y redujo el nivel de su misión en Caracas a la figura de encargado de negocios, cargo que ocupó primero Becks Buckingham hasta 2023 y luego Colin Dick hasta agosto de 2023.