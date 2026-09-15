El presidente del Hogar Canario Venezolano en Caracas, José Ramón Arbelo, ha dicho que actualmente los medicamentos, especialmente para niños y personas mayores, constituyen unas de las principales demandas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha recibido este martes al presidente del Hogar Canario Venezolano, José Ramón Arvelo. Imagen Presidencia del Gobierno

El presidente del Hogar Canario Venezolano en Caracas, José Ramón Arbelo, ha pedido este martes que no se olvide a las personas afectadas por el terremoto de La Guaira, especialmente en materia de medicamentos y atención a niños y mayores, y ha destacado la estrecha relación entre Canarias y Venezuela.

Arbelo, que ha visitado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha explicado que la entidad canaria en Venezuela ha prestado ayuda a los afectados por el terremoto mediante un centro de acopio y la recepción de personas, además de facilitar medicamentos, ropa y atención primaria de salud.

«Lo más importante es seguir ayudando y seguir estando pendientes de las personas de La Guaira», ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación Arbelo, quien ha indicado que las necesidades han ido cambiando con el paso del tiempo y que actualmente los medicamentos, especialmente para niños y personas mayores, constituyen una de las principales demandas.

Ayudas a Venezuela

El presidente del Hogar Canario Venezolano ha indicado asimismo que la entidad ha hablado con el Gobierno de Canarias y que, según tiene entendido, próximamente llegarán ayudas del Cabildo de Tenerife para proporcionar durante un año alimentos y medicamentos a los canarios afectados que se encuentran en Caracas y La Guaira.

En este sentido, el director general de Emigración, José Téllez, ha explicado que el Cabildo de Tenerife ha activado subvenciones nominativas para tres entidades canarias en Venezuela: la Federación de Entidades Canarias en Venezuela, el Hogar Canario de Venezuela y la Unión Canaria de Venezuela.

Las ayudas se sitúan entre 120.000 y 150.000 euros para cada una de las entidades y están destinadas a la ejecución de este año y el próximo.

Téllez ha señalado que estas subvenciones se enmarcan en el plan de emergencia que se activó tras los terremotos y que el Gobierno de Canarias decidió que no se recogieran recursos ni dinero directamente desde el Ejecutivo, sino que las entidades canarias en Venezuela pudieran canalizar las medidas de ayuda.

En cuanto a la ayuda directa del Gobierno de Canarias para el suministro de alimentos y medicamentos básicos, Téllez ha precisado que se mantendrá hasta diciembre, por lo que las subvenciones del Cabildo servirán para complementar esta asistencia a partir de ese momento.

Fase de reconstrucción y retirada de escombros

Asimismo, ha señalado que el país se encuentra todavía en una fase de reconstrucción y retirada de escombros, con edificios que presentan daños estructurales y sobre los que todavía se debe determinar si pueden ser recuperados o tienen que ser derribados.

«Ahora mismo podemos ayudar en una situación que todavía no se sabe cómo va a ser la recuperación», ha señalado el viceconsejero, quien ha destacado que el Ejecutivo autonómico ha trabajado desde el primer momento de forma directa con las entidades y las personas afectadas.

Téllez ha asegurado que el Gobierno continuará «al lado» de los canarios en Venezuela y ha avanzado que de cara a 2027 se están valorando nuevas acciones de ayuda y reconstrucción junto con las entidades canarias y otros agentes de la sociedad organizada en Venezuela.