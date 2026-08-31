Desde este martes Air Europa conectará Madrid y Canarias, mientras que Iberia comenzará a volar a la capital venezolana el próximo jueves con tres frecuencias semanales

Aviones de la aerolínea Iberia en la T-4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Imagen Europa Press

Air Europa e Iberia retomarán su operativa de vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en Caracas (Venezuela) a partir de este mes de septiembre, después de que el país latinoamericano se viera afectado por los terremotos registrados en el pasado junio.

En concreto, la primera aerolínea volverá a volar entre Madrid y la capital venezolana desde este martes, tras venir operando desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia en julio y agosto, al igual que Iberia.

«Nos alegra volver a conectar Caracas con nuestra red habitual de destinos y poder seguir acompañándote en tus próximos viajes», ha señalado Air Europa en su página web.

Mientras, Iberia recuperará la conexión con Caracas desde el próximo jueves y lo hará con tres frecuencias semanales –lunes, jueves y domingo–, según ha confirmado la compañía aérea.

Incertidumbre desde finales de 2025

La operativa con Venezuela ha venido dando tumbos desde finales de 2025, después de que el Gobierno venezolano suspendiera las licencias para volar al país para Air Europa, Plus Ultra e Iberia, tras la decisión de las compañías de no volar a este destino cuando Estados Unidos emitió una alerta para «extremar la precaución» de las aeronaves que sobrevolaran el territorio.

Sin embargo, Air Europa recuperó los vuelos a mediados de febrero de este año, mientras que Plus Ultra volvió a volar el 3 de marzo e Iberia lo anunció en abril.

Posteriormente, los terremotos ocurridos en junio obligaron a volver a modificar la operativa con la capital venezolana hasta recuperar la normalidad.