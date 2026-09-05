La presidenta encargada de Venezuela ha agradecido al presidente estadounidense, Donald Trump, «por retomar una relación energética que data de 1859»

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha defendido este viernes que los acuerdos alcanzados recientemente con compañías internacionales permitirán al país ampliar su capacidad energética y reforzar su posición en el mercado mundial.

Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Imagen archivo RTVC.

Durante un encuentro con trabajadores de sector petrolero retransmitido por la televisión estatal venezolana (VTV), Rodríguez ha destacado el alcance de los contratos suscritos con empresas privadas y ha sostenido que estos acuerdos abren una nueva etapa para la industria de los hidrocarburos venezolana.

Nuevas alianzas

«Esos contratos van a marcar a Venezuela en su desarrollo energético, a posicionarla en la fórmula energética internacional«, ha afirmado la mandataria, que ha presentado las nuevas alianzas como resultado de un proceso de negociación basado en el entendimiento entre las partes.

Rodríguez ha descrito los acuerdos como «una expresión extraordinaria de cómo a través de la negociación, del respeto mutuo de un acuerdo ‘ganar-ganar’, (pueden) hoy mirar al futuro de Venezuela«.

Diferencias entre Caracas y Washington

En este contexto, la presidenta encargada de Venezuela ha agradecido al presidente estadounidense, Donald Trump, «por retomar una relación energética que data de 1859» y ha defendido que las diferencias entre Caracas y Washington deben ser abordadas «a través de la diplomacia y de la negociación«.

Según Rodríguez, la estrategia energética permitirá a Venezuela no solo aumentar su producción de crudo, sino también avanzar en la expansión del gas y de la industria petroquímica, con el objetivo de convertir al país en una potencia productora y exportadora.

La dirigente venezolana ha puesto además el foco en la evolución reciente de la producción petrolera y ha recordado que en diciembre se alcanzó una extracción de 1,2 millones de barriles diarios.

A este respecto, Rodríguez ha subrayado la paradoja entre la magnitud de las reservas venezolanas y el peso del país en las exportaciones internacionales, reivindicando especialmente el papel desempeñado por los trabajadores del sector.