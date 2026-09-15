El Hogar Canario Venezolano, preocupado por la suspensión de la Ley de Nietos

Desde el Hogar Canario Venezolano defienden que las personas que adquieren la nacionalidad española quieren participar plenamente de la vida política de España

El presidente del Hogar Canario Venezolano, José Ramón Arvelo, ha expresado este martes su preocupación por la suspensión de la aplicación de la denominada Ley de Nietos y ha defendido que quienes adquieren la nacionalidad española quieren participar plenamente en la vida política y social.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, recibiendo al presidente del Hogar Canario Venezolano, José Ramón Arvelo. Imagen Presidencia del Gobierno

«El que adquiere la nacionalidad quiere participar completo en todo lo que es la política, labores sociales y estar con todo con su nacionalidad, en este caso española», ha señalado Arbelo en declaraciones a los medios de comunicación.

El presidente del Hogar Canario Venezolano ha reconocido que desconoce el contexto en el que la ley ha dejado de estar vigente y ha evitado valorar si la decisión es «injusta o justa», pero ha subrayado que la adquisición de la nacionalidad española lleva aparejado, a su juicio, el derecho a votar y a participar en el futuro de Canarias.

José Ramón Arvelo se ha pronunciado así después de que el Tribunal Supremo (TS) haya decidido suspender cautelarmente el derecho de voto a determinados españoles que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la denominada «ley de nietos».