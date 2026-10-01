Emergencias prevé acumulados de hasta 150 milímetros en 12 horas, con posibilidad de superar localmente los 180, y mantiene el seguimiento del episodio durante las próximas horas

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado a situación de alerta el episodio de lluvias que afecta al norte y este de La Palma. La decisión figura en la declaración 60/2026/PEFMA, emitida este jueves 1 de octubre a las 14:00 horas y con inicio de vigencia a las 14:15 horas.

Informan: Javier Sánchez / Héctor E. Pérez​​​​

El cambio de situación se produce en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), y toma como referencia las predicciones de AEMET y de otras fuentes disponibles.

Lluvias persistentes en las medianías

El episodio afecta especialmente a las medianías del norte y este de la isla, donde se están registrando precipitaciones persistentes, localmente fuertes o muy fuertes. Emergencias señala que los acumulados ya resultan significativos y prevé que las lluvias continúen durante la tarde y hasta esta noche.

Los modelos contemplan acumulados de hasta 150 milímetros en 12 horas, aunque de forma local y puntual podrían superarse los 180 milímetros. Además, algunas zonas podrían registrar cantidades superiores en periodos más prolongados si las precipitaciones mantienen su persistencia.

Descenso de la intensidad durante la madrugada

La Dirección General de Emergencias espera que la intensidad de las precipitaciones disminuya progresivamente durante la madrugada, aunque las lluvias continuarán afectando a la isla.

La situación meteorológica responde también al desplazamiento muy lento de una banda nubosa de norte a sur, acompañado de flujo del nordeste en las capas bajas de la atmósfera, una circunstancia que favorece la persistencia de las precipitaciones.

Emergencias mantiene el episodio bajo seguimiento en función de la evolución de las lluvias, sus posibles efectos sobre el territorio y las próximas actualizaciones de AEMET. La declaración aparece firmada por la Dirección Técnica este jueves 1 de octubre.