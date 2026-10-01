Este 1 de octubre han llegado las lluvias que ya apuntaban las previsiones meteorológicas pero continúa el calor

Desde primera hora de la mañana las lluvias se han dejado notar en muchos puntos de Canarias, sobre todo en las islas más occidentales. La nubosidad está siendo predominante en las islas de mayor relieve y especialmente afecta a Tenerife y La Palma.

Las islas más occidentales son las más afectadas por esta inestabilidad / RTVC

Sin embargo, con estas lluvias las temperaturas, aunque más frescas, siguen dejando sensación de calor y bochorno. Esta situación se prolongará hasta mañana, donde también las lluvias podrían estar presentes en las medianías del norte de Gran Canaria.

Esta situación de inestabilidad será temporal, porque ya en próximos días la previsión apunta a que volveremos tener una subida de las temperaturas.