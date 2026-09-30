Las localidades han adoptado la medida ante la alerta naranja por lluvias prevista para este jueves, mientras Valencia también cerrará instalaciones y suspenderá actividades al aire libre

Una decena de municipios de la provincia de Valencia ha anunciado la suspensión de la actividad lectiva este jueves ante los episodios de lluvias fuertes y tormentas previstos, con alerta naranja por peligro importante de precipitaciones entre las 14:00 y las 23:59 horas.

Imagen de archivo. Europa Press

Según ha informado la Conselleria de Educación, Xirivella, Bétera, Vilamarxant, Benaguasil, Alfafar, Albal, Paiporta, Gandia, Alaquàs y Alfara del Patriarca han acordado suspender las clases, en muchos casos a partir de las 13:00 o las 14:00 horas.

Más municipios podrían sumarse

La Conselleria prevé que más municipios adopten la misma medida a medida que se celebren las reuniones de los CECOPAL, los Centros de Coordinación Operativa Municipal.

El Ayuntamiento de Valencia también ha activado este miércoles los protocolos ante la alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas prevista para este jueves. El consistorio ha acordado el cierre de instalaciones y la suspensión de actividades al aire libre, además de la actividad lectiva en algunos centros del sur del municipio.

Avisos por lluvias intensas

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, ha pedido a la ciudadanía y a los ayuntamientos que extremen las precauciones ante los episodios de lluvias fuertes y tormentas previstos para este miércoles, jueves y viernes en buena parte de la Comunitat Valenciana.

Para este jueves, la alerta naranja por peligro importante de lluvias afecta a toda la provincia de Valencia y Castellón y al litoral norte de Alicante, entre las 14:00 y las 23:59 horas. Según la Aemet, las precipitaciones podrían dejar 50 litros por metro cuadrado en una hora y alcanzar los 160 litros en doce horas.

Tormentas y granizo

También se ha activado para este jueves la alerta amarilla por tormentas en las mismas zonas, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Los avisos continuarán el viernes. Según el pronóstico de la Aemet, la alerta naranja por lluvias se extenderá hasta las 12:00 horas en toda la provincia de Castellón, el litoral de Valencia y el litoral norte de Alicante.