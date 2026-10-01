El Aeropuerto Tenerife Norte ha desviado varios vuelos de llegada debido a la densa niebla en la zona esta mañana de jueves

Problemas de operatividad en el Aeropuerto Tenerife Norte debido a la densa niebla. Imagen de archivo. EP

La niebla ha vuelto al Aeropuerto Tenerife Norte y está provocando algunos problemas en la operatividad aérea en esta mañana de jueves, 1 de octubre.

De momento, cuatro vuelos que tenían previsto aterrizar han sido desviados o bien a su lugar de origen, al Aeropuerto de Tenerife Sur o a Gran Canaria.

En concreto, a primera hora de la mañana un vuelo con origen Málaga ha sido desviado a Gran Canaria y otro con origen en esa isla ha vuelto a su aeropuerto. Además dos vuelos más, uno procedente de Lanzarote y otro de Santiago de Compostela han sido desviados al Aeropuerto de Tenerife Sur.