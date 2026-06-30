Los responsables científicos y políticos subrayan la necesidad de seguir monitorizando Tajuya, Puerto Naos y La Bombilla ante la persistencia de riesgos para la salud

Los datos sobre emisiones de dióxido de carbono y gas radón en varias zonas afectadas por la erupción del volcán de La Palma evidencian, según los responsables del Pevolca, la necesidad de mantener la vigilancia y el seguimiento científico en Tajuya, Puerto Naos y La Bombilla, donde persisten riesgos para la salud.

Reunión de los expertos del comité asesor del PEVOLCA. ACFI

El comité asesor del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca) ha insistido este martes en la necesidad de conservar las medidas de control y el nivel amarillo del semáforo volcánico en la isla, tras la reunión convocada a petición del Cabildo de La Palma para actualizar los trabajos desarrollados desde la erupción del Tajogaite en 2021.

Seguimiento científico y medidas de seguridad

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha explicado que los organismos científicos expusieron avances en el estudio del CO₂ en el litoral occidental y de las concentraciones de radón en zonas próximas a las coladas.

Rodríguez ha defendido mantener el nivel amarillo, al considerar que permite que las decisiones sigan basándose en el asesoramiento científico, y ha subrayado la necesidad de garantizar la seguridad de la población “sin comprometer la salud de las personas”.

El presidente insular ha detallado que el Cabildo ha asegurado la financiación de los estudios sobre radón de la Universidad de La Laguna y ampliará los equipos de medición para determinar el alcance del fenómeno.

Actualmente existen 105 detectores de trazas y 12 dispositivos de medición continua, de los cuales cuatro han registrado valores superiores a 300 becquerelios por metro cúbico, el nivel de referencia de la normativa.

Análisis de datos y control de gases

El primer informe ya se ha remitido al Consejo de Seguridad Nuclear, que deberá determinar las actuaciones necesarias. Además, el Cabildo estudia medidas de mitigación en los puntos donde se superan los valores recomendados.

Rodríguez ha señalado que las investigaciones apuntan a la existencia de fallas geológicas al norte y al sur de las coladas como posible origen de las emisiones de gas radiactivo natural.

En relación con el CO₂, el presidente insular ha insistido en mantener los protocolos en las viviendas autorizadas de Puerto Naos y La Bombilla, defendiendo el límite de 700 partes por millón establecido por el Peinpal.

Tecnología de vigilancia y colaboración científica

La directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Carmen López, ha destacado el “hito tecnológico” que supone el sistema de vigilancia del CO₂ desarrollado junto al Involcan.

El sistema cuenta con 1.800 sensores en viviendas y locales comerciales, que transmiten datos en tiempo real cada cinco minutos a un centro operativo encargado de coordinar alertas y emergencias.

López ha subrayado que la red ha sido posible gracias a la colaboración entre administraciones, instituciones científicas y ciudadanía, y ha señalado que las series temporales de datos permiten observar variaciones diarias y estacionales del fenómeno.

Asimismo, ha explicado que los estudios confirman que el CO₂ actúa como vehículo del radón, lo que provoca que las zonas con mayores concentraciones de dióxido de carbono también presenten niveles más altos de este gas.

Estabilidad volcánica y continuidad de la vigilancia

La directora del IGN ha afirmado que los ensayos de despresurización del suelo realizados por el Instituto Eduardo Torroja han logrado reducir las concentraciones de gases en áreas situadas hasta a 50 metros del punto de extracción.

En cuanto al riesgo volcánico, ha reiterado que no existen indicadores de una nueva erupción a corto o medio plazo, aunque ha recordado que Canarias es un territorio volcánicamente activo y debe mantener sus sistemas de vigilancia.

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ha mostrado el respaldo del Ejecutivo autonómico al trabajo de seguimiento y ha defendido mantener el esfuerzo investigador para garantizar la seguridad. “Nuestra primera preocupación es la seguridad de las personas que viven en la zona”, ha señalado, al tiempo que ha apostado por seguir avanzando en el estudio de las emisiones y la evolución volcánica.