La emergencia en Venezuela y la actualidad judicial del PSOE centrarán la nueva entrega del programa, este jueves a las 22:30 horas

Televisión Canaria emite este jueves 2 de julio, a partir de las 22:30 horas, una nueva entrega de ‘La Retranca‘, que volverá a poner el foco en Venezuela. El programa, presentado por Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, analizará las consecuencias de los terremotos que sacudieron el norte del país y conectará de nuevo en directo con Caracas para conocer cómo avanzan las labores de desescombro y la búsqueda de desaparecidos. Además, abordará la actualidad política nacional y las últimas novedades judiciales relacionadas con el PSOE.

El espacio recogerá también los testimonios de la comunidad venezolana residente en Canarias, que compartirá con los espectadores algunas de las iniciativas solidarias impulsadas desde el Archipiélago y acompañará en La Gomera a familiares de víctimas de la catástrofe.

La situación judicial del PSOE centra el debate

Además del seguimiento de la emergencia en Venezuela, La Retranca volverá a analizar la actualidad política nacional, marcada por las investigaciones judiciales que afectan al PSOE y al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez.

El programa contará en esta ocasión con la participación del senador socialista José Antonio Valbuena, que se incorporará a la mesa de debate para analizar el escenario político y los retos que afronta el Ejecutivo en los próximos meses.

Junto a él intervendrán, como es habitual, los periodistas Francisco Pomares y Janire Alfaya, además de Melisa Rodríguez y el presidente de Drago Canarias, Alberto Rodríguez. Entre los asuntos que centrarán el análisis figuran las nuevas imputaciones relacionadas con la denominada ‘trama Leire’, así como las comparecencias en el Senado de Gertrudis Alcázar, exsecretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, y del excomisario del aeropuerto de Barajas y actual jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez.