InicioDeportesBaloncesto

Los gemelos tinerfeños Díaz Graham, protagonistas del ‘Draft’ de la G-League

RTVC
Añade a RTVC en Google

Jorge y Guillermo Díaz Graham fueron seleccionados por los Texas Legends en el Draft internacional de la G-League, con los números uno y tres, respectivamente

Los hermanos Díaz Graham, esta semana en 'Canarias en la cima'
Los hermanos Díaz Graham / Imagen de archivo de RTVC

Los gemelos Díaz Graham, Jorge y Guillermo, nacidos en Tenerife, fueron seleccionados en el ‘Draft’ internacional de la G-League, la liga de desarrollo de Estados Unidos, organizada por la NBA.

Los hermanos fueron elegidos por el mismo equipo, los Texas Legends. En el caso de Jorge, fue en el puesto número uno, mientras que Guillermo lo hizo en el tres.

Ambos, de 23 años, pasaron por las categorías inferiores del CB Canarias y se desempeñan en la posición de ala-pívot.

Jorge procede de la Universidad de Oregon State y Guillermo, campeón de Europa sub-20 con la selección española, de la Universidad de San Francisco.

El ‘Draft’ internacional de la liga de desarrollo estadounidense, creado en 2023, está separado del ‘Draft’ general de la competición, y está dedicado en exclusiva a las promesas de fuera de sus fronteras.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

Venezuela | 2.595 muertos, 12.400 heridos y 6.462 rescatados, las cifras de los terremotos en Venezuela

Galería de imágenes y vídeos del terremoto en Venezuela

UGT pide actualizar el plus de insularidad para los empleados públicos del Estado

Bruno Fitipaldo y Fran Guerra continuarán en La Laguna Tenerife la próxima temporada

Francesc Solana, nuevo director deportivo del Dreamland Gran Canaria

Más de veinte países se reúnen en Las Palmas para impulsar los juegos tradicionales

NOTICIAS RELACIONADAS