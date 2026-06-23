Andrew Albicy pone fin a su etapa en el Gran Canaria

Andrew Albicy se convirtió en una de las grandes referencias del conjunto amarillo y uno de los jugadores más importantes en la historia reciente del CB Gran Canaria

El jugador francés Andrew Albicy en su etapa en el Gran Canaria. Imagen Aitor Arrizabalaga

El Dreamland Gran Canaria y Andrew Albicy separan sus caminos después de seis temporadas en las que el base francés se convirtió en una de las grandes referencias del conjunto amarillo y en uno de los jugadores más importantes de la historia reciente de la entidad.

Albicy (Francia, 1990) llegó a la isla en el verano de 2020, en plena etapa marcada por las restricciones derivadas de la pandemia de la COVID-19. Procedente del Zenit San Petersburgo y con experiencia previa en la Liga Endesa tras su paso durante tres temporadas por el MoraBanc Andorra, el internacional galo aterrizó en Gran Canaria sin imaginar que acabaría dejando una huella imborrable en el club.

Tras seis cursos completos defendiendo la camiseta claretiana en la Liga Endesa, la EuroCup y la Basketball Champions League, el director de juego francés cierra su etapa con unos números que ya forman parte de la historia del Club Baloncesto Gran Canaria. Albicy disputó un total de 308 encuentros oficiales y repartió 1.281 asistencias, convirtiéndose en el máximo asistente del equipo en la era del baloncesto profesional, por delante de nombres emblemáticos como Albert Oliver, Tomás Bellas y Marcus Norris.

Un jugador para la historia del club

Además, el francés también se marcha como el jugador con más recuperaciones de balón en la historia del conjunto grancanario, con 444 robos, superando el registro que hasta ahora ostentaba Jim Moran.

Durante su trayectoria en la isla, Albicy participó en tres ediciones de la Copa del Rey, alcanzando unas semifinales, y disputó cinco veces el playoff por el título de la Liga Endesa. Sin embargo, su legado queda especialmente ligado al éxito continental del club. El base fue protagonista en dos finales de la EuroCup y desempeñó un papel fundamental en la conquista del histórico título europeo logrado en 2023.

Con su salida, el Dreamland Gran Canaria despide a uno de los líderes más destacados de su etapa contemporánea, un jugador que hizo del compromiso, la entrega y la competitividad sus principales señas de identidad.

El club ha querido agradecer públicamente el trabajo, la profesionalidad y el esfuerzo mostrados por Andrew Albicy durante todos estos años, al tiempo que le desea la mayor de las suertes en sus próximos retos, a partir de la próxima temporada en el Limoges francés, tanto en el ámbito personal como en el profesional.