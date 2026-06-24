El ala-pívot catalán Eric Vila ha decidido ejecutar la cláusula de salida que posibilitaba su contrato con el Dreamland Gran Canaria

El ala-pívot catalán Eric Vila ha decidido ejecutar la cláusula de salida que posibilitaba su contrato con el Dreamland Gran Canaria y queda desde este momento liberado para negociar su futuro profesional fuera de la isla, ha informado la entidad este miércoles en un comunicado.

Mensaje con el que el Dreamland Gran Canaria ha despedido a Eric Vila que deja el Dreamland Gran Canaria

En el mismo, el Gran Canaria ha agradecido a Vila los servicios que ha prestado a la entidad durante la última temporada, en la que se consumó el descenso de categoría a Primera FEB, después de haber recalado en la isla el verano pasado, al tiempo que le ha deseado «lo mejor para su futuro personal y profesional».

Vila disputó un total de 37 partidos esta temporada con la elástica amarilla entre Liga Endesa y Liga de Campeones de baloncesto, después de haber llegado procedente del Río Breogán gallego.

El anuncio del punto y final de la vinculación de Vila con el Dreamland Gran Canaria llega apenas 24 horas después de que también se comunicara que el capitán del club, el base francés Andrew Albicy, tampoco seguirá el próximo año en la isla tras disputar seis temporadas en las que se convirtió en el máximo asistente y recuperador histórico de la entidad.