El desembolso inicial que se necesita en las islas se incrementa un 7,45 % en el último año debido a las exigencias bancarias y los gastos asociados

Los canarios necesitan de media 47.143 euros de ahorro inicial para poder acceder a una hipoteca en España, según ha informado esta semana Qualis Credit Risk en un comunicado. Esta cifra supone un 7,45 % más con respecto a los datos del año anterior, un incremento que dificulta el acceso a la vivienda en el archipiélago.

Imagen de archivo | Europa Press

Por provincias, el esfuerzo financiero mantiene un comportamiento muy similar en toda la región autónoma. Para comprar una vivienda en Las Palmas el ahorro necesario asciende a 47.249 euros (+7,46%), mientras que en Santa Cruz de Tenerife el requisito se sitúa en 47.041 euros, experimentando también una subida idéntica del 7,46% más.

La situación en el resto del país

Si se analiza el comportamiento en el conjunto de España, la media nacional se precisa de 48.031 euros de ahorro inicial, lo que representa un 9 % más en comparación con el periodo anterior. Este desembolso ha supuesto que el comprador deba tener ahorrado un 27 % del total del precio de compraventa, según han reflejado las cifras del estudio elaborado por la compañía.

Sin embargo, las diferencias territoriales son notables y la cuantía es aún mayor en zonas como Baleares o Madrid. En el territorio insular mediterráneo se requieren 87.126 euros de ahorro, mientras que en la capital la cifra alcanza los 82.952 euros, lo que significa un incremento del 10,6% y del 12%, respectivamente.

Al otro lado de la tabla se encuentran, en cambio, las opciones más accesibles del país. El informe destaca los casos de Ciudad Real, donde se necesitan 19.803 euros para la entrada de una vivienda; Jaén, con 20.086 euros; y Zamora, con un requerimiento de 21.621 euros.

El obstáculo de la entrada y los impuestos

El origen de esta exigencia económica radica en los criterios de las entidades de crédito. Las entidades financieras suelen ofrecer financiación de hasta el 80 % del valor del inmueble, un límite que obliga al comprador a aportar el 20 % restante como entrada, según datos del informe.

Esta situación genera una brecha en el mercado inmobiliario actual. «Hay miles de potenciales compradores que si bien cuentan con solvencia económica para afrontar la cuota del préstamo, no tienen suficientes ahorros para hacer frente a la entrada«, ha señalado Mariola Municio, responsable de las relaciones con los clientes de la empresa que ha realizado este estudio, Qualis Credit Risk.

Asimismo, el análisis también ha puesto de relieve que una parte significativa del desembolso inicial «no se destina directamente a la compra de la vivienda». El motivo es que en muchas zonas de España, entre el 30% y el 31% del ahorro necesario corresponde a impuestos y costes de formalización de la operación.

Un contexto de emancipación tardía

Ante esta realidad, la firma autora del estudio plantea soluciones para cambiar la tendencia actual, como la «necesidad» de facilitar el acceso al crédito hipotecario para promover el acceso a la vivienda en un contexto en el que la edad media de emancipación sigue siendo elevada.

Para realizar estos cálculos, el estudio se ha apoyado en datos del coste del metro cuadrado medio ofrecido por el Ministerio de Vivienda en el cuarto trimestre de 2025. Además, la metodología de la investigación ha tomado como referencia una vivienda tipo de 80 metros cuadrados de segunda mano.