Televisión Canaria emitirá en formato de decalaje los momentos más emocionantes la Romería a partir de las 15:20 horas

La romería de San Marcos Evangelista arrancará de forma oficial desde la Plaza de Tegueste. Los participantes ascenderán primero por la conocida calle El Pino. Esta zona marcará el inicio de la jornada festiva para los romeros.

Las carretas esperarán su turno en la zona de la Placeta y la calle Jesús Cedrés. Estas se incorporarán al desfile bajando por la calle La Audiencia. El trayecto seguirá después por la calle El Carmen.

Seguridad en el evento

La Guardia Civil de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife desarrollará un importante dispositivo de seguridad durante la 58ª edición de la Romería de San Marcos Evangelista en la localidad de Tegueste, que se celebrará este domingo.

El dispositivo establecido por la Comandancia de la Guardia Civil está dirigido desde el CECOR (Centro de Coordinación) en el cual se han integrado otros Cuerpos Policiales, así como Servicios Sanitarios y de Emergencias, con el objeto de atender a los ciudadanos que asisten al evento social, o bien si necesitaran la interposición de cualquier tipo de denuncia.

Imagen cedida Ayuntamiento de Tegueste.

¿Dónde se puede ver?

Televisión Canaria se traslada a la Villa de Tegueste este domingo 26 de abril para llevar a todos los hogares la Romería de San Marcos. Se trata de una de las citas tradicionales más importantes y concurridas de Tenerife. La cadena emitirá en formato de decalaje los momentos más emocionantes de la jornada a partir de las 15:20 horas, garantizando que la audiencia pueda disfrutar con todo detalle del color y el sonido de esta fiesta que marca el inicio del calendario de grandes celebraciones populares en la isla.

La retransmisión contará con la voz de Alexis Hernández en los comentarios, quien se encargará de desgranar los detalles históricos y las curiosidades del recorrido. Al mismo tiempo, Naomi Vera y José Marrero estarán presentes a pie de calle para realizar entrevistas y captar el ambiente que se vive entre los romeros, las parrandas y las emblemáticas carretas que caracterizan esta celebración.