Televisión Canaria lleva a todos los hogares la Romería de San Marcos de Tegueste



La cadena autonómica emite un especial de la festividad este domingo a las 15:20 horas

Televisión Canaria se traslada a la Villa de Tegueste este domingo 26 de abril para llevar a todos los hogares la Romería de San Marcos, una de las citas tradicionales más importantes y concurridas de Tenerife. La cadena emitirá en formato de decalaje los momentos más emocionantes de la jornada a partir de las 15:20 horas, garantizando que la audiencia pueda disfrutar con todo detalle del color y el sonido de esta fiesta que marca el inicio del calendario de grandes celebraciones populares en la isla.

La retransmisión contará con la voz de Alexis Hernández en los comentarios, quien se encargará de desgranar los detalles históricos y las curiosidades del recorrido. Al mismo tiempo, Naomi Vera y José Marrero estarán presentes a pie de calle para realizar entrevistas y captar el ambiente que se vive entre los romeros, las parrandas y las emblemáticas carretas que caracterizan esta celebración.

Despliegue de la cadena pública

El despliegue de la cadena pública mostrará el paso de la imagen del Santo frente a la plaza de la iglesia de San Marcos, seguido por los cuatro barcos tradicionales de Tegueste, San Luis, El Socorro y Pedro Álvarez, que desfilan sobre ruedas recordando el antiguo vínculo del municipio con el mar.

Durante la emisión también se podrá disfrutar de la participación de las agrupaciones folclóricas y la tradicional danza de las flores, así como de la bendición del ganado, donde las yuntas de bueyes y los rebaños rinden tributo a la profunda tradición agrícola de la zona.

Romería de San Marcos en Televisión Canaria

Asimismo, la Romería de Tegueste destaca especialmente por el minucioso trabajo de sus carretas, cuyos paneles se decoran exclusivamente con granos y semillas naturales como arroz, lentejas o millo para formar complejos mosaicos que representan escenas del campo y la vida cotidiana.

Con esta cobertura, RTVC reafirma su labor de servicio público al acercar la cultura popular y las señas de identidad canarias a todos los rincones del archipiélago, volcándose con una festividad que cada año destaca por su singular belleza y su alta participación.