Los asistentes a la Romería de San Marcos de Tegueste deben seguir las indicaciones del personal de seguridad para mantener el orden

Este domingo 26 de abril, Tegueste acogerá una de sus jornadas más especiales, la Romería de San Marcos. Los romeros y romeras recorrerán el casco urbano del municipio, como en años anteriores, siguiendo en todo momento un mismo esquema, para garantizar así el orden y la seguridad de todos los participantes.

Cabe recordar, que desde la organización han recalcado respetar siempre y en todo momento el recorrido establecido. Por tanto, los asistentes deben seguir las indicaciones del personal de seguridad.

Imagen RTVC.

Orden de los participantes

La romería arrancará de forma oficial desde la Plaza de Tegueste. Los participantes ascenderán primero por la conocida calle El Pino. Esta zona marcará el inicio de la jornada festiva para los romeros.

Las carretas esperarán su turno en la zona de la Placeta y la calle Jesús Cedrés. Estas se incorporarán al desfile bajando por la calle La Audiencia. El trayecto seguirá después por la calle El Carmen.

Además, los grupos subirán finalmente por la calle Nueva para continuar la marcha. El itinerario atravesará después la zona peatonal del casco histórico. Los romeros volverán a enlazar con la calle El Pino para terminar.

Consejos frente a la Romería

Entre las recomendaciones básicas, se destaca la importancia de utilizar prendas tradicionales como camisas de lino, faldas de vuelo, delantales y justillos, así como sombrero o pañuelo como complemento imprescindible para cubrir la cabeza. En el caso de los hombres, se recomienda el uso de cachorros, mientras que en el caso de las mujeres se recuerda que el uso correcto del pañuelo es siempre cubriendo la totalidad del cabello.

Asimismo, se aconseja el uso de calzado acorde a la tradición, como zapatos de piel o alpargatas, así como bolsos y talegas elaborados en tejidos y confección tradicional. En cuanto a los delantales, estos deben llegar como mínimo a la altura de las rodillas, evitando su uso si no cumplen este criterio.

Transporte público

Titsa reforzará el servicio durante toda la jornada para facilitar los desplazamientos hacia Tegueste.

La línea 015, entre Santa Cruz y La Laguna directa, se reforzará según la demanda entre las 10.00 y las 19.30 horas.

Además, habrá un servicio especial desde las 10.00 horas y hasta la 1.00 de la madrugada, con salidas a demanda desde el Intercambiador de La Laguna hacia Tegueste por la Vía de Ronda.