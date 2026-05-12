El joven divulgador herreño, José Morales, acerca la importancia geológica de El Hierro a las nuevas generaciones a través de la ciencia y las redes sociales

José Morales encontró en la geología una forma de entender la tierra en la que nació. El joven herreño recuerda cómo las erupciones del Tagoror en 2011 y de La Palma en 2021 marcaron su vida y despertaron definitivamente su vocación científica.

“Todos los de aquí nos sentimos marcados”, explica al rememorar aquellos días en los que, siendo apenas un niño, hacía sismógrafos en el colegio mientras la isla vivía pendiente del volcán.

Con el paso de los años, las redes sociales se han convertido en su particular aula divulgativa. Morales defiende la necesidad de que los canarios conozcan el valor geológico de las islas y, especialmente, de El Hierro, un territorio que considera “un sitio de referencia a nivel mundial”.

La pasión por la geología y El Hierro se unen en la mirada de José Morales. RTVC

Tradición y conocimiento

Su objetivo pasa por acercar la ciencia a la población más joven y despertar el interés por el paisaje y la historia natural del archipiélago.

Esa unión entre tradición y conocimiento también está presente en uno de sus proyectos más personales: explicar el Camino de la Virgen desde una perspectiva científica y cultural.

José asegura que compatibilizar la devoción popular con la divulgación requiere sensibilidad, especialmente en una isla donde la Bajada tiene un profundo significado emocional. Entre volcanes como Las Asomadas, El Fraile o Timbaromos, el joven investigador continúa buscando respuestas mientras observa el territorio “al ritmo del corazón de la Tierra”.

Hijos del volcán

Se acerca el Día de Canarias, el próximo 30 de mayo, y durante todo este mes en Radio Televisión Canaria estamos de celebración. Contagiados por el buen momento que atraviesa la música urbana en las islas, con Quevedo como referente indiscutible, queremos dar voz a su generación. Comenzamos una serie en la que cada día daremos protagonismo a esos Hijos de los Volcanes que proyectan su trabajo y su creatividad con orgullo de identidad canaria en todas las áreas.

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