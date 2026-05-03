Las jóvenes artistas, Ayla y Julia son hijas del timplista Domingo Rodríguez ‘El Colorado’, reivindican la tradición desde una mirada contemporánea

Las hermanas Ayla y Julia Rodríguez se abren camino en la música como dos de las voces emergentes del folclore canario. Naturales de Fuerteventura, ambas artistas crecen bajo la influencia directa de su padre, el reconocido timplista Domingo Rodríguez ‘El Colorado’, y convierten esa herencia en el punto de partida de su propio proyecto musical.

Para ellas, la música es raíz y forma de vida. Criadas entre parrandas y encuentros familiares, defienden el papel de las nuevas generaciones en la conservación del folclore, en un momento en el que, aseguran, vuelve a despertar el interés entre los jóvenes. “Estamos regresando a lo nuestro”, destacan, convencidas de que esta conexión con la tradición refuerza la identidad.

Ayla y Julia Rodríguez, herederas del folclore canario con sello majorero. RTVC

Identidad arraigada en el territorio

El paisaje majorero también marca su sonido. Los atardeceres, la luz y los colores de la isla inspiran las composiciones de Julia y, más recientemente, también de Ayla, que comienza a dar sus primeros pasos en la creación musical.

Una conexión con su origen que se intensifica cuando actúan fuera del Archipiélago, donde interpretan piezas tradicionales como las folías.

Con una propuesta que combina tradición y emoción, las hermanas proyectan una identidad arraigada en el territorio y en la cultura canaria. Una fortaleza que, aseguran, nace de sus raíces y del orgullo de ser “hijas de los volcanes”.