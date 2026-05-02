Los ocupantes de la neumática, en su mayoría varones y en aparente buen estado, serán trasladados al puerto de Gran Tarajal, Fuerteventura

Los ocupantes de la neumática, en su mayoría varones y en aparente buen estado, serán trasladados al puerto de Gran Tarajal, Fuerteventura. Europa Press

Salvamento Marítimo ha rescatado este sábado a unas 40 personas que viajaban en una neumática con destino a Canarias, localizada en aguas próximas a Fuerteventura.

El aviso fue recibido por el centro de coordinación de Las Palmas tras conocerse la salida de la embarcación desde El Aaiún.

Tras la alerta, se movilizó el helicóptero Helimer 205, que logró localizar la neumática gracias también a la información facilitada por la Guardia Civil.

Se llegó a su posición a las 14:00 horas

Asimismo, se activó la salvamar Izar y se desvió a un buque cercano que navegaba a unas 10 millas de la zona.

Finalmente, la salvamar Izar llegó a la posición minutos antes de las 14:00 horas y procedió al rescate de los ocupantes, de origen magrebí y subsahariano.

Entre ellos hay una mujer y el resto son varones, todos en aparente buen estado de salud, y ya navegan hacia el puerto de Gran Tarajal, con llegada prevista sobre las 16:40 horas.