La Guardia Civil identifica a un segundo implicado, actualmente en paradero desconocido, tras una investigación desarrollada en Morro Jable, Fuerteventura

La Guardia Civil del Puesto Principal de Morro Jable, en Fuerteventura, ha detenido a uno de los dos presuntos autores de una violenta agresión con robo ocurrida en un centro comercial del municipio. El segundo implicado ya ha sido identificado, aunque permanece en paradero desconocido.

Imagen RTVC

Los hechos ocurrieron cuando la víctima, un ciudadano extranjero residente en la isla, regresaba a su domicilio tras haber estado con unos amigos. Según la investigación, dos hombres lo siguieron dentro de un conocido centro comercial y lo atacaron por la espalda. Los agresores lo golpearon con gran violencia hasta hacerlo caer al suelo, donde continuaron la agresión mediante patadas y le sustrajeron sus pertenencias.

Tras la agresión, la víctima logró contactar con un amigo, que acudió en su ayuda y lo trasladó a un centro sanitario.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió diversas lesiones en el rostro, con escoriaciones y dos heridas abiertas que requirieron sutura: once puntos en la frente y seis en la ceja derecha.

Investigación

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la víctima y se desarrolló en el plazo de una semana. Los agentes reconstruyeron los hechos pese a las dificultades iniciales, ya que el afectado no recordaba detalles relevantes debido a la ingesta de alcohol.

El análisis de las cámaras de seguridad del centro comercial resultó clave. Las imágenes muestran cómo dos varones encapuchados interceptan a la víctima cuando subía unas escaleras, la zarandean, la golpean y, una vez en el suelo, continúan la agresión antes de sustraerle el bolso y huir del lugar.

Los investigadores analizaron exhaustivamente la zona y realizaron nuevas gestiones en locales cercanos para obtener más imágenes. Este trabajo permitió reconstruir el recorrido de los agresores y confirmar su identidad.

Ante la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga, la Guardia Civil desplegó un dispositivo conjunto con patrullas del Área de Prevención de la Delincuencia, que culminó con la detención de uno de los implicados. El segundo autor había abandonado la isla.

El detenido ya ha pasado a disposición judicial. El juzgado de guardia del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario ha decretado su ingreso en prisión. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y continúa las gestiones para localizar y detener al segundo implicado.