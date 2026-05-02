El actor tinerfeño, Daniel Frías, compagina su participación en una serie de RTVC con una producción en Hollywood y reivindica el acento canario en la industria audiovisual

El actor tinerfeño Daniel Frías se perfila como una de las nuevas promesas del cine en Canarias. Su carrera combina proyectos locales e internacionales, entre ellos su participación en la serie Sal de mi playlist, disponible en la plataforma Canarias Play de RTVC, y una producción de gran presupuesto en Hollywood.

Frías recuerda que su pasión por la interpretación viene desde la infancia, marcada por las visitas al cine con su familia. Tras participar en un cortometraje al finalizar el bachillerato, decidió dedicarse profesionalmente a la actuación al sentir que era “una experiencia mágica” que quería convertir en su carrera.

Daniel Frías, joven promesa del cine canario con proyección internacional. RTVC

Identidad cultural del Archipiélago

Actualmente, el actor compagina sus trabajos en ficción con proyectos internacionales, de los que todavía se conocen pocos detalles. Se muestra “muy orgulloso y agradecido” por poder formar parte de producciones de distinto alcance, lo que impulsa su crecimiento profesional.

Además, Frías defiende la importancia de mantener el acento canario en la industria audiovisual como parte de la identidad cultural del Archipiélago, apostando por dar visibilidad a sus orígenes en cada proyecto en el que participa.