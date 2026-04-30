En total, 53.987 madres y 61.120 padres han sido beneficiarios de esta prestación de la Seguridad Social en este trimestre

Más de 4.100 padres y madres disfrutan del permiso de nacimiento ampliado 19 semanas. Todo ello, con una duración media de 112,83 días, de los que 2.013 son mujeres y 2.095 hombres. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

A nivel nacional, un total de 115.107 padres y madres disfrutaron del permiso de nacimiento ampliado a 19 semanas. En concreto, en el primer trimestre de este año, un 1,3% más que en el mismo periodo de 2026.

Familias monoparentales

En total, 53.987 madres y 61.120 padres han sido beneficiarios de esta prestación de la Seguridad Social en este trimestre. Además, en 1.320 casos las han percibido familias monoparentales.

Estas cifras se corresponden a periodos disfrutados entre enero y marzo de este año, por lo que no coinciden exactamente con el número de prestaciones tramitadas, ya que hay casos de prestaciones que pudieron iniciar el trámite en 2025 y continuar en 2026.

En el caso concreto de Canarias hubo 4.364 en las islas en ese periodo con un gasto total de 29,9 millones de euros.

Prestaciones tramitadas

Estas cifras se corresponden a periodos disfrutados entre enero y marzo de este año, por lo que no coinciden exactamente con el número de prestaciones tramitadas, ya que hay casos de prestaciones que pudieron iniciar el trámite en 2025 y continuar en 2026.

El permiso de nacimiento consiste en 17 semanas hasta que el bebé cumple un año de edad, más dos semanas adicionales hasta que cumple 8. En el caso de las familias monoparentales, son 32 y cuatro respectivamente.

Permiso de parto

Además, la cuantía de la prestación es equivalente a la base de cotización del mes anterior al parto, adopción, guarda o acogimiento, y se abona directamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) durante las semanas que dura el permiso.

Aunque la ampliación del permiso se produjo en julio de 2025, las semanas adicionales que se pueden disfrutar hasta los 8 años de edad del menor se han empezado a solicitar desde el 1 de enero de 2026. A estas semanas se pueden acoger retroactivamente las familias cuyos hijos hayan nacido a partir del 2 de agosto de 2024.

La duración media de las permisos por nacimiento y cuidado de menor activas entre enero y marzo de 2026 ha sido de 112,2 días. La duración de la baja de las mujeres dura 4 días más, hasta 114,5, que la de los hombres, que ha sido de 110,2.