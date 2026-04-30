El Congreso respalda impulsar medidas urgentes en Canarias frente a la crisis internacional

Aprobación por mayoría en el Congreso, con el voto en contra del PSOE y la abstención de Junts y Vox, de la moción sobre el impacto en Canarias de la crisis derivada de la guerra de Irán

La diputada de CC, Cristina Valido, en el Congreso. Imagen Coalición Canaria

Coalición Canaria ha logrado este jueves la aprobación por mayoría en el Congreso de los Diputados de su moción sobre el impacto en Canarias de la crisis derivada de la guerra de Irán. La iniciativa de los nacionalistas canarios insta al Gobierno del Estado a poner en marcha medidas urgentes para afrontar sus consecuencias en el Archipiélago.

La moción, defendida por la diputada de CC, Cristina Valido, ha sido respaldada por la mayoría de los grupos del Pleno de la Cámara Baja, con la excepción del PSOE, que ha votado en contra, y de Vox y Junts, que se han abstenido. Además, el texto inicial se ha reforzado con una serie de enmiendas propuestas por Sumar para que el conjunto de medidas planteadas al Ejecutivo estatal se aplique también en las Islas Baleares.

Doce puntos

La iniciativa parlamentaria se compone de un total de doce puntos que instan al Gobierno del Estado a adoptar medidas específicas para los territorios insulares. Entre ellas, se incluye la elaboración de un informe detallado sobre el impacto del conflicto en las Islas, así como la incorporación de capítulos específicos para Canarias y Baleares en futuros decretos, planes de contingencia o paquetes de respuesta ante la actual crisis.

Asimismo, se reclaman planes de abastecimiento y conectividad coordinados con los gobiernos autonómicos que contemplen combustibles de automoción, combustibles para generación eléctrica, queroseno de aviación, transporte marítimo de mercancías y la continuidad operativa de puertos y aeropuertos. También, que se priorice en la planificación energética del Estado las inversiones destinadas a reforzar la autonomía y seguridad energética de Canarias y Baleares.

Adaptación de las ayudas estatales

Del mismo modo, la iniciativa plantea reforzar la adaptación de las ayudas estatales para el sector primario, industrial y del transporte, así como para otras actividades especialmente expuestas a las

consecuencias de la crisis energética y logística.

También propone revisar los mecanismos de reconocimiento de los costes de generación eléctrica en los sistemas insulares, con el objetivo de reflejar adecuadamente el incremento real de los costes; compensar específicamente a Canarias y Baleares para corregir la desventaja generada por la aplicación limitada en los archipiélagos de parte de las medidas fiscales estatales o flexibilizar temporalmente las reglas fiscales y de gasto en administraciones solventes como las de Canarias y

Baleares, para permitir el despliegue de su capacidad presupuestaria en apoyo a las familias y a los sectores productivos.