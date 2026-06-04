Más de 250 personas participarán en Breña Alta en el II Congreso de Reto Demográfico centrado en el arraigo, la vivienda, el empleo y el equilibrio territorial del Archipiélago

El municipio de Breña Alta acogerá los próximos 18 y 19 de junio el II Congreso de Reto Demográfico, un encuentro impulsado por el Gobierno de Canarias que analizará estrategias para afrontar los desafíos poblacionales del Archipiélago.

Bajo el lema “Territorio y arraigo: de la estrategia a la acción”, la cita pondrá el foco en el desarrollo de la denominada “Canarias de los 15 minutos”, un modelo que busca garantizar el acceso cercano a servicios básicos y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Durante la presentación del congreso, el viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo, destacó que fijar población al territorio requiere generar actividad económica y garantizar servicios públicos accesibles.

El II Congreso de Reto Demográfico debatirá en La Palma las bases de la “Canarias de los 15 minutos”. Gobierno de Canarias

Un territorio más cohesionado y sostenible

En este sentido, señaló que actualmente el 58 % de la población canaria puede acceder a servicios básicos caminando menos de quince minutos, un indicador que el Ejecutivo pretende reforzar para avanzar hacia un territorio más cohesionado y sostenible.

El programa abordará cuestiones como el acceso a la vivienda, la innovación territorial, el empleo, la atracción de talento y los nuevos modelos económicos en zonas rurales. La conferencia inaugural correrá a cargo de Serafín Corral, que analizará el denominado REF Verde.

El encuentro ya supera los 250 inscritos y forma parte del desarrollo de la Estrategia Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial aprobada por el Gobierno autonómico en 2025.