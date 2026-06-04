La capital grancanaria acoge la asamblea anual del Spain Convention Bureau para consolidar el liderazgo nacional en el sector MICE

Carolina Darias inauguró este jueves en el Auditorio Alfredo Kraus el encuentro anual del Spain Convention Bureau. Esta cita reúne a representantes de 67 destinos nacionales con el objetivo de potenciar el turismo de congresos, un sector que generó un impacto de 28 millones de euros en la economía local durante el año 2025.

El turismo de congresos deja 28 millones de euros en Las Palmas de Gran Canaria / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El turismo de reuniones y eventos consolida su papel clave en el desarrollo socioeconómico de la capital de la isla. Las jornadas analizan los nuevos retos del sector y ponen el foco en la sostenibilidad.

Impacto económico del sector

Este tipo de turismo genera un importante beneficio económico directo en los comercios de la capital. Los visitantes realizan un gasto notable en el alojamiento, la restauración, el transporte y otros servicios locales.

Asimismo, la concejalía de turismo destaca la rentabilidad y la gran capacidad de este sector para atraer profesionales. La ciudad recibe así una inyección económica que impulsa el empleo y el desarrollo empresarial del municipio.

El secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, ha recordado que en 2025 España fue el tercer país del mundo con mayor número de reuniones internacionales, una industria que generó la llegada a nuestro país de 10,67 millones de viajeros, con un gasto medio diario de casi 400 euros, lo que generó un volumen de negocio superior a los 14.800 millones de euros.

Visitantes de fuera del Archipiélago

La capacidad de atracción de este segmento turístico supera los límites del mercado regional canario. Los organizadores confirman que el 83 % de los participantes en estas reuniones proceden de fuera de las islas.

Este alto porcentaje de visitantes foráneos dinamiza las conexiones aéreas del aeropuerto de Gran Canaria. El perfil del congresista destaca además por un nivel de gasto diario superior al del turista vacacional tradicional.

Por lo tanto, la llegada de estos profesionales aporta estabilidad a la industria turística durante todo el año. La alcaldesa defiende la necesidad de mantener este flujo de visitantes para beneficiar a la ciudadanía.

Alianzas institucionales y retos de futuro

El Ayuntamiento de la capital trabaja de forma conjunta con el Cabildo de Gran Canaria en esta materia. Ambas instituciones coordinan sus esfuerzos mediante el Gran Canaria Convention Bureau para reforzar la promoción exterior.

Esta colaboración público-privada constituye una de las principales fortalezas del destino en el mercado internacional. El sector afronta ahora el reto de avanzar hacia un modelo turístico mucho más sostenible.

Por su parte, el concejal de Turismo, Pedro Quevedo, clausurará un evento que ya situó a la ciudad como referente en 2018. El lema de este año busca humanizar la gestión turística y mejorar la convivencia con los residentes.