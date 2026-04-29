El posible encarecimiento del combustible aéreo y de materiales como el acero podría afectar al turismo y a las obras en Canarias

Canarias afronta un escenario de incertidumbre marcado por la situación internacional, con posibles efectos directos sobre su conectividad aérea y su principal motor económico, el turismo.

La preocupación por el suministro de queroseno en Europa, con reservas estimadas para pocas semanas, abre la puerta a cancelaciones de vuelos y a un encarecimiento de los billetes, lo que podría influir en la llegada de turistas europeos, aunque por ahora las previsiones de verano se mantienen positivas.

El impacto también se deja sentir en sectores clave como la construcción, donde el aumento de costes está complicando la planificación de obras.

La incertidumbre internacional amenaza la conectividad y el turismo en Canarias. RTVC

Incrementos del 70% en combustibles

El precio del acero ha subido alrededor de un 25% desde el inicio del conflicto, mientras que los combustibles como el gasóleo y el fuel han registrado incrementos de hasta el 70%. A ello se suman retrasos en el transporte de materiales por problemas logísticos internacionales, lo que está afectando al ritmo de ejecución de proyectos en el archipiélago.

La situación se agrava por la incertidumbre en puntos estratégicos del comercio global como el estrecho de Ormuz, considerado un cuello de botella clave para el suministro energético.

Este contexto, unido a la falta de mano de obra en el sector, pone en riesgo tanto las obras públicas como privadas en Canarias, que dependen de contratos cerrados difíciles de sostener ante la escalada de precios.