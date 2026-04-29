El programa sobre gastronomía de La Radio Canaria dedicará parte de su entrega, a las 21:00 horas, a la excelencia de los vinos de Lanzarote

El programa gastronómico ‘Con Cúrcuma’ de La Radio Canaria dedicará gran parte de su entrega este miércoles 29 de abril, a las 21:00 horas, y en redifusión el domingo 2 de mayo, a las 00:00 horas, a los vinos de Lanzarote de la mano de Ferrán Centelles, ex sumiller de ‘El Bulli’ y uno de los divulgadores del vino de mayor proyección en los mercados internacionales.

‘Con Cúrcuma’ conversa este miércoles con el sumiller Ferrán Centelles sobre vinos de Lanzarote.

El espacio semanal conversará con “uno de los sumiller más reconocidos y mejor valorados en el panorama internacional”, señala Francisco Belín, director y conductor del programa, sobre los caldos conejeros presentes en el reciente Salón Gourmets de Madrid y a los que calificó de “joyas enológicas de Lanzarote”.

El programa charlará, también, en esta entrega con los chefs Juan Carlos Padrón, canario con tres soles Repsol y dos estrellas Michelín, para conocer el nuevo restaurante Sanabria, ubicado en el Hotel Barceló de Santa Cruz de Tenerife, donde se sirven especialidades históricas de la capital tinerfeña como la ensaladilla de La Retama o los berberechos de Los Paragüitas; con Juanmi Cabrera, chef ejecutivo del Hotel Bahía del Duque sobre las Jornadas gastronómicas que tendrán lugar en el Hotel Upalupa; y finalmente con David Guevara, jefe de cocina de La Casona del Vino, en Candelaria, en Tenerifem, quien invita a acudir al cuatro manos con la chef peruana Leidy el próximo 12 de mayo.

Encuentro de los Mares

La emisión contará una edición más con la participación de Félix Rivadulla, subdirector de Vocento Gastronomía, quien detallará los aspectos más destacados de la nueva edición del Congreso Encuentro de los Mares que tendrá lugar en Tenerife los próximos días 3 al 6 de mayo y al que está previsto que asistan chefs, biólogos marinos, nutricionistas y periodistas para debatir sobre los desafíos en torno a gestión y conservación del oceáno.

Arepitas y chicharrón de Sanabria Tatín de tomates de Cayote

Eliana Real y Lucas Ordóñez Juan Carlos Padrón, a la izquierda

El periodista y habitual colaborador de ‘Con Cúrcuma’ hará referencia también al auge de los “mercaurantes” -puestos de comida en Mercados de abasto-, y será el encargado de presentar a Arymadan Meneses Melo, jefe de cocina de Cayote, en Tenerife, cuyos menús incluyen platos icónicos como el tatín de tomate. “Este joven cocinero, verdadero estilista designado Revelación en la Gala de los Premios ‘Qué Bueno’ en Lanzarote, no solo es talentoso en sus propuestas de alta cocina sino que, además, lo hace a un precio de lo más competitivo”, asegura Francisco Belin.

Foro Internacional del Queso

Por último, ‘Con Cúrcuma’ hará un repaso al reciente Foro Internacional del Queso de Gran Canaria, celebrado esta misma semana, donde el sumiller Luis Balsega, de Smooked Room en Madrid, ofreció un taller donde preparó armonías líquidas y preparaciones diversas con el queso como elemento primordial de gran nivel.

Foro Internacional del Queso de Gran Canaria Encuentro de Mares 2025

Además, coincidiendo con la apertura del restaurante Lambra en Lanzarote, el programa recuperará la entrevista realizada a uno de sus chefs, el graciosero Fernando Guadalupe, tras resultar ganador del Campeonato de Jóvenes Cocineros en la reciente Feria GastroCanarias.

En la ‘Entrevista Vintage’ se rescatará como protagonista a la periodista e influencer Verónica Zumalacárregui.