‘El Análisis Internacional’ descifra las claves del conflicto entre Marruecos y Argelia

El programa de La Radio Canaria analiza junto a expertos la tensión geopolítica entre ambos países este jueves a las 18:30 horas

El director y presentador del programa, Javier Granados, desglosará junto a expertos el panorama geopolítico en zonas como Marruecos, Argelia u Oriente Medio.

El programa ‘El Análisis Internacional‘ regresa a la antena de La Radio Canaria este jueves 30 de abril a las 18:30 horas para profundizar en la escalada de tensión entre Rabat y Argel. Bajo la dirección de Javier Granados, el espacio examinará la peligrosa carrera armamentística desatada en el norte de África, un escenario que ha despertado la preocupación de la Unión Europea tras casi cinco años de ruptura diplomática entre ambos países.

Marruecos y Argelia compiten por el liderazgo en la zona mediante estrategias militares y alianzas internacionales opuestas. El experto en geoestrategia Miguel Ángel Melián explicará cómo el reino alauita se apoya en la tecnología de Estados Unidos e Israel, mientras que Argelia mantiene su estructura basada en el soporte de Rusia y China.

Durante la entrevista, también se cuestionará la eficacia de los ejércitos argelinos, basados en un gran número de efectivos y armamento pesado, frente a los retos de la guerra moderna.

El futuro de Oriente Medio

El programa finalizará esta entrega dedicando un espacio a repasar la situación en Oriente Medio. Para ello, contará con la participación de Luis Esteban Manrique, analista de la revista especializada Política Exterior, quien repasará el estado de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra. Junto a Esteban, se reflexionará sobre el futuro de la región y el peso real de la influencia estadounidense en la zona en el contexto bélico actual.