‘La Buchaca’ pone el foco este jueves en el vínculo entre la economía y el deporte

El programa, presentado por Carlos Guillermo Domínguez en La Radio Canaria, además ofrecerá la actualidad económica y algunas claves relacionadas con la declaración de la renta, a partir de las 21:00 horas

‘La Buchaca‘, espacio de Educación financiera y fiscalidad en La Radio Canaria, analiza la relación entre el deporte y la economía este jueves día 30 de abril, a las 21:30 horas, un programa que analizará la relación entre deporte y economía. Con su habitual lenguaje cercano y al alcance de todos, su director y presentador, Carlos Guillermo Domínguez, pondrá el foco, además, en la actualidad económica y en algunas claves relacionadas con la declaración de la renta.

El programa arranca con una entrevista a Tania Tejeira, abogada especializada en Derecho Civil y Derecho Deportivo, fundadora de Congresos Internacionales de Derecho Deportivo (CIDD) y organizadora del I Congreso de Derecho Deportivo Las Palmas, que será el próximo 15 de mayo, y «tendrá como referentes dos eventos deportivos como son el Centenario de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas de Gran Canaria y la Final de la Copa de la Reina Iberdrola», señala Carlos Guillermo Domínguez.

Carlos Guillermo Domínguez, director y conductor de ‘La Buchaca’ en La Radio Canaria

Además, esta nueva emisión dedicará parte de su contenido a la fiscalidad que nos afecta a todos, la campaña de la renta para lo que se contará con la participación de Manuel Armas, economista, asesor fiscal, director general de Armas & Asociados y miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), que desvelará algunas claves que conviene tener en cuenta a la hora de hacer la declaración de este año”, matiza Domínguez.

Seguros y Pensiones

Otros temas que se tratarán en ‘La Buchaca’ serán los productos como Seguros de Hogar, Seguros de Vida, Planes de Pensiones, Planes de Previsión Asegurados y Planes de Empresa. Todos ellos, con implicaciones fiscales que conviene conocer. ‘La Buchaca’ terminará con el análisis de los mercados y un repaso a las noticias económicas más destacadas de la semana, todo explicado de manera que resulte más sencillo entender la economía y su impacto real en nuestro día a día.

Con esta nueva entrega ‘La Buchaca’ reafirma su identidad como una herramienta útil para que los oyentes puedan comprender no solo qué está pasando en el mundo, sino cómo y por qué esos eventos condicionan su bienestar diario. Información internacional, economía real, mercados y divulgación pensada para entender qué está pasando… y por qué importa.