‘El Jefe Soy Yo’ regresa a Televisión Canaria como escaparate de la realidad de los autónomos en las Islas

El estreno de la segunda temporada arranca esta noche a las 23:30 horas en Televisión Canaria, tras la emisión de ‘Noveleros’

Televisión Canaria ha presentado a los medios de comunicación este martes 28 de abril en el Mercado Nuestra Señora de África de Santa Cruz de Tenerife la segunda temporada de ‘El Jefe Soy Yo’, producido por Pura Vida Contents & Distributions. El programa, que vuelve a la parrilla esta noche a las 23:30 horas tras convertirse en el mejor estreno de la cadena desde 2023 con picos de hasta 14 puntos de audiencia, se emitirá cada martes después del espacio ‘Noveleros’.

Al acto de presentación asistieron Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos; César Toledo, administrador general de RTVC; y el humorista Kike Pérez, presentador del formato.

César Toledo, administrador general de RTVC, agradeció el apoyo de la Consejería en este espacio y animó a la audiencia “a que sigan viendo este gran proyecto porque se van a divertir y además van a conocer una cara muy diferente de quienes cada mañana levantan la persiana”. Además, destacó el impacto del programa que obtuvo “el mejor estreno de la temporada, con una media por encima del 9%, llegando incluso a los 14 puntos de audiencia” y expresó su deseo de que en esta segunda edición logre “el mismo éxito que la primera temporada pasada o más”.

Por su parte, Manuel Domínguez subrayó los objetivos fundamentales de esta apuesta; “Perseguimos dos claros objetivos. En primer lugar, poder transmitir el mensaje hacia el autónomo de cuáles son las medidas que llevamos a cabo, como la Cuota Cero o el Plan Respaldo Autónomo. El segundo es darles visibilidad, mostrar quiénes son, mostrar cuál es su sacrificio, mostrar lo que significa levantar la persiana o abrir la puerta cada día para llegar a final de mes”, explicó.

De izquierda a derecha, Enrique Gutiérrez, productor ejecutivo de Pura Vida Contents & Distributions y director de ‘El Jefe Soy Yo’; Kike Pérez, humorista y conductor del espacio; Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos; y César Toledo, administrador general de RTVC.

Primer episodio

El programa mantiene su esencia como un altavoz para los trabajadores por cuenta propia del archipiélago, utilizando el humor y la pedagogía para visibilizar el tejido empresarial canario. En su primer programa, Kike Pérez se enfrenta a situaciones límite, como colgarse a más de 50 metros de altura para practicar barranquismo, una experiencia cargada de adrenalina que pondrá a prueba sus nervios y los del espectador.

Además, el espacio se adentra en los entresijos de ‘En Otra Clave’ para conocer más de cerca a Eloísa González. Más allá de su faceta como presentadora, Eloísa demuestra ser una empresaria todoterreno, mostrando cómo compagina su rol profesional con el liderazgo empresarial y su compromiso solidario, especialmente con los animales. La ruta también llevará a la audiencia hasta el guachinche de Caroline, una mujer que ha sacado adelante su negocio con carácter y humor, ofreciendo un testimonio donde el esfuerzo cotidiano es el verdadero protagonista.

Kike Pérez, conductor del espacio, ha asegurado durante la presentación que la audiencia “va a conocer historias humanas de gente trabajadora que levanta esta tierra. El éxito fue tan grande que estamos haciendo una segunda temporada de forma casi continuada; queremos que la gente siga conociendo las historias de sus vecinos y vecinas”.

Imágenes de Kike Pérez en el primer episodio de la 2ª temporada.

Un avatar que forma a la audiencia en ayudas y servicios

Una de las novedades de esta temporada es la consolidación de «Kike, El Rubio», el primer copresentador de la televisión en Canarias generado íntegramente por Inteligencia Artificial. Este avatar tendrá la función específica de exponer de forma clara las políticas de ayuda y subvenciones del Gobierno de Canarias para los autónomos.

Con este estreno, la televisión pública refuerza su apuesta por los sectores que impulsan la economía del archipiélago, ofreciendo un reconocimiento público a la labor diaria de los autónomos y autónomas de Canarias.