‘Noveleros’ explora la tradición e identidad canaria con una nueva entrega de ‘Mañosos’

​El programa de la Televisión Canaria realiza este martes, a las 22:30 horas, un recorrido emocional y cercano por historias de vida marcadas por la resiliencia, la tradición y la creatividad

‘Noveleros’ emite este martes 28 de abril, a las 22:30 horas, un nuevo capítulo con el título ‘Mañosos’, que explora la capacidad del ser humano para crear, transformar y conservar su identidad a través de las manos.

El programa de Televisión Canaria, en esta ocasión, nos acerca a cuatro protagonistas cuyas trayectorias vitales están marcadas por la destreza, la tradición y la capacidad de reinventarse para lo que viaja por diferentes islas y realidades.

​Este es el caso de Amada, 76 años y oriunda de la isla de El Hierro, representa la memoria viva de la emigración y el retorno sin perder nunca el vínculo con su tierra, a la que regresaba siempre que podía, y mantiene vivas las tradiciones heredadas de su madre y su abuela, elaborando rosquetes y queso de almendras desde que tenía ocho años, un trabajo muy manual donde cada receta es memoria, emoción y arraigo, un puente entre generaciones que cobra vida en su cocina.

Alberto Amada

Dulce Francisco

El programa de Televisión Canaria, en esta ocasión, nos acerca a cuatro protagonistas cuyas trayectorias vitales están marcadas por la destreza, la tradición y la capacidad de reinventarse para lo que viaja por diferentes islas y realidades.

​Este es el caso de Amada, 76 años y oriunda de la isla de El Hierro, representa la memoria viva de la emigración y el retorno sin perder nunca el vínculo con su tierra, a la que regresaba siempre que podía, y mantiene vivas las tradiciones heredadas de su madre y su abuela, elaborando rosquetes y queso de almendras desde que tenía ocho años, un trabajo muy manual donde cada receta es memoria, emoción y arraigo, un puente entre generaciones que cobra vida en su cocina.

​Emprendedores

Dulce, por su parte, es un ejemplo de valentía emprendedora. Hace ocho años abandonó su estabilidad laboral para convertir el salón de su casa en un taller artesanal, donde crea desde bolsos hasta joyería innovadora utilizando materiales como escamas de pescado.

​ Otro de los protagonistas es Alberto, reciclador creativo y divulgador a través de su canal de YouTube y cuenta con más de 400 vídeos, comparte ideas para transformar objetos cotidianos -como neumáticos- en muebles de diseño y piezas únicas. Es ingeniero y diseñador gráfico de formación y su vida es un ejemplo de cómo reinventarse y encontrar inspiración en lo cotidiano.

​Con 93 años, Francisco, es la voz de la experiencia y el mar. Es uno de los últimos pescadores que conserva el arte de remendar redes a mano, un oficio ancestral que ha transmitido a sus hijos y que simboliza el respeto por las artes tradicionales de pesca, un legado que hoy representa una de las últimas generaciones vinculadas a este oficio.

Con esta entrega, ‘Noveleros’ pone en valor temas relacionados con la vida y las costumbres de Canarias a través de las historias de vida personas anónimas que nos cuentan sus historias con humor y cercanía.