El programa de Inteligencia Emocional de La Radio Canaria ahonda este lunes, a las 22:00 horas, en cómo evitar rupturas mediante la escucha activa, el conocimiento de los lenguajes del amor y la gestión de la limerencia
El programa ‘Siempre nos quedará París’ explorará este lunes 27 de abril, a las 22:00 horas, cómo el entendimiento y la expresión emocional adecuada actúan como herramientas preventivas ante el conflicto y el sufrimiento innecesario en el seno de la pareja. El espacio de La Radio Canaria contará, en esta ocasión, con la colaboración de Esther Pradilla, abogada, mediadora y coach, que compartirá su experiencia profesional en la resolución de conflictos y el acompañamiento a parejas en crisis.
Bajo el título ‘Cariño, tenemos que hablar’, durante la emisión se explicará cómo muchas relaciones no se rompen por falta de amor, sino por falta de entendimiento, escucha y expresión emocional adecuada, señala la periodista y conductora del espacio Rosa Vidal.
En este sentido, se profundiza en la teoría de Gary Chapman, autor de ‘The Five Love Languages’ (en español ‘Los 5 lenguajes del amor’), que identifica cinco formas principales en que las personas expresan y reciben cariño: palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio y contacto físico. También, en que la compresión de estos lenguajes permite que cada miembro de la pareja se sienta valorado, visto y acompañado, reduciendo malentendidos emocionales muy frecuentes.
Otro de los ejes del programa será la limerencia, un estado mental involuntario de atracción romántica obsesiva caracterizado por pensamientos intrusivos, idealización extrema y una necesidad intensa de ser correspondido.
Herramientas prácticas para comunicarse mejor
Durante la emisión, además, se ahondará cómo en los primeros meses de una relación, la acción combinada de neurotransmisores y hormonas como la dopamina, la oxitocina o la serotonina genera un estado de enamoramiento químico que, inevitablemente, disminuye con el tiempo, dando paso a fases más maduras del vínculo. A diferencia del amor sano, la limerencia no se basa en una conexión real y profunda, sino en la incertidumbre, la idealización y la necesidad de validación.
El programa ofrecerá dos métodos prácticos y aplicables para fortalecer la relación: Método 5-5-5, una técnica de comunicación para resolver conflictos en 15 minutos estructurados, y el Método 7-7-7, una estrategia para combatir la rutina y reavivar la pareja mediante una cita cada 7 días, un plan especial cada 7 semanas o una escapada cada 7 meses.