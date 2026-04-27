El programa de Inteligencia Emocional de La Radio Canaria ahonda este lunes, a las 22:00 horas, en cómo evitar rupturas mediante la escucha activa, el conocimiento de los lenguajes del amor y la gestión de la limerencia

El programa ‘Siempre nos quedará París’ explorará este lunes 27 de abril, a las 22:00 horas, cómo el entendimiento y la expresión emocional adecuada actúan como herramientas preventivas ante el conflicto y el sufrimiento innecesario en el seno de la pareja. El espacio de La Radio Canaria contará, en esta ocasión, con la colaboración de Esther Pradilla, abogada, mediadora y coach, que compartirá su experiencia profesional en la resolución de conflictos y el acompañamiento a parejas en crisis.

Las claves de la comunicación en pareja protagonizan el espacio de ‘Siempre nos quedará París’.

Bajo el título ‘​Cariño, tenemos que hablar’, durante la emisión se explicará cómo muchas relaciones no se rompen por falta de amor, sino por falta de entendimiento, escucha y expresión emocional adecuada, señala la periodista y conductora del espacio Rosa Vidal.

En este sentido, se profundiza en la teoría de Gary Chapman, autor de ‘The Five Love Languages’ (en español ‘Los 5 lenguajes del amor’), que identifica cinco formas principales en que las personas expresan y reciben cariño: palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio y contacto físico. También, en que la compresión de estos lenguajes permite que cada miembro de la pareja se sienta valorado, visto y acompañado, reduciendo malentendidos emocionales muy frecuentes.

Otro de los ejes del programa será la limerencia, un estado mental involuntario de atracción romántica obsesiva caracterizado por pensamientos intrusivos, idealización extrema y una necesidad intensa de ser correspondido.

Herramientas prácticas para comunicarse mejor

Durante la emisión, además, se ahondará cómo en los primeros meses de una relación, la acción combinada de neurotransmisores y hormonas como la dopamina, la oxitocina o la serotonina genera un estado de enamoramiento químico que, inevitablemente, disminuye con el tiempo, dando paso a fases más maduras del vínculo. A diferencia del amor sano, la limerencia no se basa en una conexión real y profunda, sino en la incertidumbre, la idealización y la necesidad de validación.

El programa ofrecerá dos métodos prácticos y aplicables para fortalecer la relación: Método 5-5-5, una técnica de comunicación para resolver conflictos en 15 minutos estructurados, y el Método 7-7-7, una estrategia para combatir la rutina y reavivar la pareja mediante una cita cada 7 días, un plan especial cada 7 semanas o una escapada cada 7 meses.