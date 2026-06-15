‘Gente Maravillosa’ aborda el drama de los ahogamientos en las costas de las islas

El popular windsurfista grancanario Omar Sánchez compartirá su experiencia sobre los rescates en los que ha podido salvar la vida de varias personas

Televisión Canaria emitirá una nueva entrega de ‘Gente Maravillosa‘ este lunes 15 de junio, a partir de las 22:30 horas. En esta ocasión, el programa que conduce Eloísa González abordará un tipo de accidente especialmente dramático en las Islas, los ahogamientos en el mar. Cada año se producen alrededor de 70 ahogamientos en nuestras costas y la mayoría de ellos son de personas canarias conocedoras del entorno que, por un exceso de confianza, ignoran las señales de alerta.

Para ello, el programa contará con la participación del reconocido windsurfista canario Omar Sánchez, una de las figuras más destacadas de los deportes acuáticos en las islas, que además se hizo popular por sus apariciones en la prensa del corazón y posteriormente por participar en concursos de supervivencia en televisión. El deportista compartirá su experiencia en el mar y reflexionará sobre los principales riesgos a los que se enfrentan bañistas, insistiendo en la importancia de respetar las indicaciones de seguridad.

El windsurfista Omar Sánchez cuenta en ‘Gente Maravillosa’ su experiencia en el rescate de personas en el mar.

Además, Omar Sánchez contará en primera persona cómo salvó la vida a varias personas que estaban a punto de morir ahogadas. Y, como punto final, dará a conocer su faceta más personal, su trayectoria deportiva y el profundo vínculo que mantiene con el mar desde su infancia, transcurrida en Pozo Izquierdo, en Gran Canaria.

Como es habitual, el programa incluirá una cámara oculta en la que se recreará una situación de riesgo en una playa con una bandera roja un día de tempestad, con el objetivo de comprobar cómo reaccionan los ciudadanos ante una conducta que podría poner en peligro la vida de una persona. Una vez más, ‘Gente Maravillosa’ pondrá el foco en la empatía y la responsabilidad colectiva.

Más de 150 personas vinculadas al mar participarán como público virtual, conectadas desde distintos puntos del territorio y de las playas canarias, para enriquecer el debate sobre la responsabilidad que hay que afrontar para poder disfrutar del litoral del Archipiélago.

Televisión Canaria reafirma así su compromiso como servicio público y responsabilidad social, aportando una información esencial de cara a la época estival, porque un verano seguro empieza con decisiones responsables dentro y fuera del agua.