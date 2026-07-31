El periodista, que presenta junto a Marta Rodríguez el programa de Televisión Canaria, hace balance de la primera temporada y cómo afronta la nueva etapa, que comenzará en septiembre

Presentadores de ‘La Retranca’, Mayer Trujillo y Marta Rodríguez.

Tras una primera temporada marcada por el análisis, el debate y el humor sobre la actualidad de Canarias, Mayer Trujillo, copresentador de ‘La Retranca’ junto a Marta Rodríguez, hace balance de estos primeros meses del programa de Televisión Canaria. En esta entrevista repasa los temas que más conversación han generado, la aportación de los invitados que han pasado por el plató y los retos de la nueva temporada, que llegará en septiembre.

1. Termina la primera temporada de ‘La Retranca’. En estos meses se han tratado en el programa algunos de los asuntos que más han marcado la actualidad de Canarias. ¿Qué debate crees que ha dejado más huella?

Pues ha salido mucho el asunto del crecimiento de la población y el efecto que tiene sobre la calidad de vida de los canarios, si debemos tener un límite. También la falta de vivienda, la educación, la ecotasa… Y en la actualidad política, los asuntos judiciales que afectan al Gobierno y los vínculos con Canarias. Destaco también el buen humor y la retranca con la que intervienen los invitados que han pasado por el programa.

2. Ahora que termina esta primera temporada, ¿con qué sensación te quedas?

Con ganas de más. Volveremos en septiembre y ya estamos pensando qué novedades introducir para que cada vez tengamos más seguidores de ‘La Retranca’. Poco a poco vamos consiguiendo que sea un referente.

3. Por el plató han pasado periodistas, expertos y protagonistas muy diferentes, con todo tipo de opiniones. ¿Hay algún invitado o alguna conversación que te sorprendiera especialmente?

Creo que, en términos generales, nos han dejado buenos titulares; algunos se han viralizado y siguen dando que hablar. Esta es la idea: que todos los que pasen por el programa generen actualidad y nos dejen reflexiones que den que hablar.

4. Presentar un programa de actualidad en directo obliga a reaccionar constantemente ante las cámaras. ¿Qué te ha aportado esta experiencia como periodista?

Han sido programas muy intensos porque ha coincidido que muchos jueves aparecieran asuntos importantes que tratar. Eso nos ha obligado a estar pendientes de la última hora o de las reacciones más recientes a las noticias abordadas.

5. Si tuvieras que recomendar un solo programa de esta primera temporada a alguien que todavía no ha visto La Retranca, ¿cuál elegirías y por qué?

Pues todos han tenido su atractivo. Especialmente emotivos fueron los programas que dedicamos a las consecuencias del terremoto de Venezuela y a la visita del Papa.

6. Para terminar, ¿qué te gustaría decirles a los espectadores que han acompañado a ‘La Retranca’ cada jueves?

Que agradecemos su fidelidad cada jueves y que les invitamos a que nos sigan viendo en la nueva temporada, tras el verano. Volveremos con más retranca.