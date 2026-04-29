La medida de emergencia sociosanitaria permite reforzar personal y priorizar expedientes de dependencia para reducir los tiempos de gestión

La declaración de emergencia sociosanitaria ha permitido al Cabildo de La Palma reducir los tiempos de respuesta administrativa ante la creciente demanda de plazas en residencias y centros de día.

Esta situación había generado una presión sostenida sobre los servicios insulares, especialmente en el ámbito de la dependencia y la atención a personas vulnerables.

Con la ampliación de esta medida, la administración dispone ahora de herramientas legales que facilitan una gestión más ágil tanto de los recursos como del personal.

La emergencia sociosanitaria agiliza la respuesta ante la demanda de plazas en La Palma. RTVC

Refuerzo de áreas clave

Esto se traduce en una mayor capacidad de reacción para atender las necesidades reales de la población, adaptando los procedimientos a un contexto de alta demanda.

Entre las acciones adoptadas destaca la creación de listas supletorias para cubrir de forma inmediata las vacantes, así como el refuerzo de áreas clave del Cabildo.

De este modo, se busca priorizar la tramitación de expedientes relacionados con dependencia y salud, acelerando los procesos y mejorando la atención a los usuarios.